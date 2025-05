Süßes mit Sinn: „Retter-Sackerl“ von PENNY für Naschkatzen

Nach dem Frische-Retter-Sackerl bringt PENNY nun das „Süße Retter-Sackerl“ in alle Filialen – ein cleveres Angebot gegen Lebensmittelverschwendung und für mehr Nachhaltigkeit im Alltag.

Ob Osterhase im Mai oder Nikolaus im Juni – saisonale Süßigkeiten landen oft viel zu schnell in der Tonne. PENNY will das ändern und setzt mit dem neuen „Süßen Retter-Sackerl“ ein Zeichen gegen Verschwendung. Kunden erhalten darin für 8 Euro mindestens zehn leckere Überraschungen, vom Markenriegel bis zum saisonalen Eigenmarken-Highlight. Die Aktion verbindet Umweltbewusstsein mit Genuss und zeigt, wie einfach nachhaltiger Konsum im Alltag funktionieren kann.

Nachhaltig naschen für 8 Euro

Jedes Jahr werden in Österreich über 600.000 Tonnen Lebensmittel von Haushalten weggeworfen – ein großer Teil davon sind Süß- und Backwaren (*). Gerade nach den Feiertagen bleiben Produkte wie Schokoladenhasen oder Lebkuchenfiguren oft unverkauft in den Regalen zurück. PENNY begegnet diesem Problem mit einer kreativen Lösung: Das „Süße Retter-Sackerl“ macht saisonale Süßwaren nicht nur verfügbar, sondern begehrt. Mitarbeiter in den PENNY Filialen stellen die Sackerl individuell zusammen, bunt gemischt aus Marken- und Eigenmarkenprodukten in verschiedenen Größen. Der Preis von 8 Euro bleibt dabei ein attraktives Schnäppchen, das sowohl Geldbörse als auch Umwelt schont.

Saison vorbei, Geschmack geblieben

Der Clou am Konzept: Die Produkte sind alle noch einwandfrei genießbar, lediglich der saisonale Bezug ist „abgelaufen“. Für PENNY ein klarer Fall von: zu schade für den Müll. „Wir möchten unseren Beitrag zu einem bewussteren Umgang mit Lebensmitteln leisten“, so Geschäftsführer Kai Pataky. Und das gelingt nicht nur durch Bewusstseinsbildung, sondern mit konkreten Angeboten, die auch bei den Kunden gut ankommen. Nach dem Erfolg des Frische-Retter-Sackerls ist die Erweiterung auf Süßwaren ein logischer Schritt – und zeigt, dass auch kleine Maßnahmen große Wirkung haben können.

Süße Aktion für einen bewussteren Alltag

Das neue Retter-Sackerl ist ab sofort in allen PENNY Filialen österreichweit erhältlich – solange der Vorrat reicht. Damit ist jeder Griff ins Süßwarenregal auch ein kleiner Beitrag zum Schutz unserer Ressourcen. Und: Wer nascht, hilft mit – ganz ohne schlechtes Gewissen.