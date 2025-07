Abstrakte Impressionen begeistern in der VHS Hietzing

Eine besondere Ausstellung erwartet Kunstinteressierte nun in der VHS Hietzing. Die Kursleiterin und Künstlerin Anna Dimitrova stellt eine Auswahl farbenfroher Werke vor, die ihre Fantasie mit ihrem Bedürfnis nach Harmonie, Freude und Glückseligkeit widerspiegeln.

Erleben Sie in diesem Sommer die Ausstellung „Abstrakte Improvisationen“ von unserer Kursleiterin für Malerei Anna Dimitrova. Mit ihren farbenfrohen Werken nimmt Frau Dimitrova die Besucher mit in andere Welten. Die Bilder spiegeln die Fantasie der Künstlerin wider und sind geprägt von Ihrem Wunsch nach Harmonie und Freude.

Die Ausstellung wird am 7. Juli um 18 Uhr eröffnet und hängt bis 12. September in der VHS Hietzing in der Hofwiesengasse 48, 1130 Wien. Der Eintritt ist selbstverständlich frei.

Weitere Infos findet man hier