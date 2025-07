Kreativ-Schmiede in Mödling lädt zum carinthischen Abend

Am 12. Juli laden die Künstler Monika Morrison und Reini Buchacherzu einem besonderen Abend in die KREATIVSCHMIEDE ein. Neben Kärntner Volksliedern im„Elvis Style“ werden auch g´schmackige Kärntner Nudeln und eine herzhafte Gailtaler Brettljause gegen freie Spende serviert solange der Vorrat reicht. Der Reinerlös kommt zukünftigen Kunstprojekten zugute.

Um den Künstlernachwuchs zu fördern und neue Talente zu entdecken, sind in der FABRIK4MoRe (2340,Fabrikgasse 4) einmal im Monat sogenannte Themen-Abende geplant.Der Eintritt ist übrigens frei. „Den Reinerlös dieser Events wollen wir für die Talenteförderung verwenden“, wie Monika Morrison bestätigt.

Für Unterhaltung sorgt, der über Kärntens Grenzen hinaus bekannte Elvis Interpret „Buzgi“ alias Michael Buchacher, der Kärntner Volksweisen ganz im Stile des „King of Rock´n Roll“ ab 18 Uhr in der Fabriksgasse 4, zum Besten bringen wird. Natürlich stehen auch beliebte Elvis-Klassiker auf dem Programm. Für Stärkung am Carinthischen Abend in Mödling ist natürlich mit einer zünftigen Brettljause aus dem Gailtal und herzhaften Kärntner Nudeln bestens – gegen freie Spende – gesorgt.

Außerdem haben Besucher die Möglichkeit, die neuesten Werke von Monika Morrison und Reini Buchacher zu bewundern. Beide haben sich vor allem der sogenannten Rostkunst verschrieben. „Rostskulpturen faszinieren vor allem durch ihre Lebendigkeit, ihre Vielfalt an Formen und Strukturen und natürlich auch durch ihren einzigartigen Farbton“, wie Reini Buchacher zu bestätigen weiß.

Wer Kärntner Geselligkeit, herzhafte Kulinarik und Rostskulpturen zu schätzen weiß, hat in der KREATIVSCHMIEDE MÖDLING in der Fabrikgasse am 12. Juli ab 18 Uhr die Gelegenheit dazu, einen unterhaltsamen Abend mit Freunden zu verbringen.