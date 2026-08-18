Rüdiger: Vom Money Maker zum Landesmeister

Elf Jahre nach seiner Parkinson-Diagnose feiert Alexander J. Rüdiger einen außergewöhnlichen sportlichen Erfolg: Der ehemalige TV-„Money Maker“ holte sich mit 56 Jahren den Wiener Landesmeistertitel im Berglauf.

Steiler Weg zum Sieg

Am Muckenkogel lief Rüdiger in seiner Altersklasse zum Landesmeistertitel – und das unter besonders schwierigen Voraussetzungen. Noch am Vortag musste er wegen eines Hexenschusses im Krankenhaus behandelt werden. Am nächsten Morgen stand er dennoch an der Startlinie. Sein persönliches Erfolgsrezept: „blindes Vertrauen“.

Unter diesem Motto wurde der Triumph nun im Marchfelderhof gefeiert, wo Rüdiger einst seine Laufbahn als Kochlehrling begonnen hatte. Zu den Gratulanten zählten die Parasportlerinnen Petra und Barbara „Babsi“ Aigner mit Blindenhund Charly. Rüdiger war bereits als Guide von Babsi Aigner beim Wiener Frauenlauf angetreten.

Ebenfalls mit dabei waren Paralympics-Schwimmer und ORF-Moderator Andreas Onea mit Sohn Eliam, Bischofsvikar und Schauspieler Alexander Wessely, Deutsch-Wagrams Bürgermeister Markus Mentl-Weigl sowie Marchfelderhof-Hausherr Peter Großmann.

Segen für die Goldmedaille

Für einen besonderen Augenblick sorgte Militärdekan Alexander Wessely: Er segnete Rüdigers Goldmedaille und gab dem frischgebackenen Landesmeister damit einen besonderen „Draht nach oben“ für weitere sportliche Erfolge mit auf den Weg. Der Marchfelderhof überraschte den erfolgreichen Bergläufer zudem mit einer passend „steilen“ Siegertorte.

Der Abend stand aber auch im Zeichen einer persönlichen Erinnerung. Rüdigers ehemaliger Lehrherr, Kommerzialrat Gerhard Bocek, hätte in dieser Woche seinen 84. Geburtstag gefeiert. Dessen Worte sind Rüdiger bis heute im Gedächtnis geblieben:

„Alexander, aus dir wird einmal etwas ganz Besonderes. Aber im Herzen wirst du immer der geborene Gastwirt bleiben.“

Vom Kochlehrling zum Wiener Landesmeister: Im Marchfelderhof schloss sich für Alexander J. Rüdiger damit ein ganz besonderer Kreis.