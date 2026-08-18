Im Herbst liegt am Alsergrund Jazz in der Luft

Die Wiener Jazz & Genusstage sind das Wiener Jazzfest der Bezirke und feiern heuer ihr 14-jähriges Jubiläum – heuer erstmals auch Am Alsergrund!

Auf Grund des großen Erfolgs der letzten Jahre geht die Jazztagstour heuer wieder durch viele Bezirke, und beim Alsergrunder Jazzherbst wird der Servitenplatz zu Wien’s schönstem Open-Air Jazzclub.

Unter dem Motto “Am 9.9. im Neunten! ” feiert man mitten in der Stadt und doch mit Dorfplatzcharakter – ein idyllischer Ort mit viel Platz im öffentlichen Raum und gleichzeitig rundherum gastronomisches Angebot für alle, die das möchten. Und das alles untermalt mit Jazz vom Feinsten.

Jazz des Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartet

Genießen Sie das tolle Ambiente mit groovigem Jazz des Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartet. Wien’s „first couple of Jazz“ präsentiert mit seiner Band ein abwechslungsreiches und vielschichtiges musikalisches Erlebnis der Extraklasse aus eigener Feder, getaucht in ihren Signaturesound von Jazz gewürzt mit einer Prise World und sie faszinieren ein großes Publikum mit ihrer Musik.

Inspiriert von der grooveorientierten Spielweise des Hard Bop und mit einer gehörigen Portion Blues versehen, servieren sie urbanen Jazz, der sowohl ihre unverwechselbare Handschrift trägt,als auch das Flair der großen Jazzmetropolen Chicago, New Orleans und New York widerspiegelt.

Der Eintritt ist frei!

Alsergrunder Jazzherbst

Mittwoch, 9. September 2026, 17:00-19:30 Uhr

Serviteniplatz, 1090 Wien.

www.facebook.com/events/1376085517303365

Bei Schlechtwetter: Ersatztermin: Mi, 16.9.