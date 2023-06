Alf-Schule in Favoriten feiert ihren 30. Geburtstag

Die alf.-Schule gibt es, wie schon der Geburtstag verrät, seit 30 Jahren und ist eine rein Eltern-geführte Schule, die sich rein aus den Vereins-Geldern der Eltern finanziert. Nun feiert man das Jubiläum mit einem tollen Programm und besonderen Gästen.

Die .alf Schule (10., Jenny-Lind-Gasse 1) ist eine Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht. Doch sie ist etwas ganz besonderes. In rechtlicher und organisatorischer Hinsicht wird die Führung der Schule von den Eltern und Lehrern gemeinsam getragen. Das pädagogische Konzept liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich der Lehrer. Für die Verwaltung und Instandhaltung der Schule sind die Eltern verantwortlich. Diese gestalten auch aktiv die Lernumgebung mit und bringen ihre Stärken bei der zu leistenden Elternarbeit ein. Diese umfasst:

Teilnahme an Elternabenden (1x/Monat) und am Großputz in den Winter- und Sommerferien. Zubereitung des Mittagessens für alle Schüler und Lehrer mit Nachmittagsbetreuung (ca. alle 7 Wochen). Durchführen von Arbeiten als Teil von Arbeitsgruppen mindestens 5 Stunden pro Monat (Elternarbeit).

Das System hat sich bewährt, wie das 30-jährige Bestehen der Schule in Favoriten zeigt. Eine Leistung, die gefeiert werden muss.

Die 30 Jahre .alf-Schule Feier

Am Freitag, 16.06.2023 14.00-20.00 Uhr lädt die Schule alle Eltern, Lehrer, Schüler und Interessierte zu einer gemeinsamen Feier in den Zukunftshof Rothneusiedl (10., Rosiwalgasse 41-43) Auf die Gäste wartet ein ebenso dichtes, wie abwechslungsreiches Programm. So wird „Jasmin Belay“ – Gesundheitsexpertin und Seifenblasen-Profi unterhalten. Auch mit dabei: „El Diabolero“, ein hauptberuflicher Straßen- und Zirkuskünstler, dessen Können moderne Clownerie, Pantomime, Comedy, Objekt- und Subjekt-Manipulation, ein wenig Magie und natürlich höchstklassige Diabolotechnik, miteinander verbindet. Nicht zuletzt wird der weit über die Grenzen Wiens hinaus bekannte Beatboxer „Fii“ den Sound zum Fest liefern.

Beeindruckend auch die Gästeliste. So wurden unter vielen anderen Heinrich Himmer (Bildungsdirektor für Wien), Christoph Wiederkehr(Vize-BGMST Wien; Bildungs-Stadtrat,…) und Marcus Franz (BZVst. Favoriten) eingeladen.

Wer mehr über die Schule wissen möchte: alf-schule.at