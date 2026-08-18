Leinen los: Aus Mittwoch wird jetzt Schiffwoch!

Auf alle City Cruises und die Donau Panorama Tour der DDSG Blue Danube gibt es 33 Prozent Rabatt für Glücksmomente am Schiff.

Zum Höhepunkt des Sommers lässt Österreichs größtes und traditionsreichstes Binnenschifffahrtsunternehmen, die DDSG Blue Danube ein besonderes Zuckerl vom Stapel laufen. Ab sofort legen Gäste jeden Mittwoch stark vergünstigt zu Glücksmomenten am Schiff ab und können die Bundeshauptstadt vom Fluss aus neu entdecken.

„Der ‚Schiffwoch‘ ist unsere Einladung an die Wienerinnen und Wiener, eine der beliebtesten Freizeitattraktionen in ihrer Stadt neu zu entdecken. Gerade in den Sommermonaten lockt eine Schifffahrt auf der Donau mit einer kühlen Brise Fahrtwind und fantastischen Ausblicken auf die Stadt“, sagt DDSG-Blue-Danube-Geschäftsführer Wolfgang Fischer.

Auf Online-Buchungen auf ddsg-blue-danube.at gibt es ein sattes Drittel Rabatt für die City Cruise am Donaukanal und die Donau Panorama Tour, die am modernen Wien vorbeizieht. Mit dem Code „HAPPYMITTWOCH“ gibt es drei Tickets zum Preis von zwei, womit der Anker für das gemeinsame Erlebnis am Schiff gelichtet werden kann.

Weitere Informationen auf ddsg-blue-danube.at