Eine unsanierte Altbauwohnung ist mehr als ein Immobilienkauf – sie ist ein leeres Atelier. Statt Kompromisse mit dem Geschmack früherer Besitzer einzugehen, können Käufer ihr neues Zuhause frei planen. Aus einer kleinen Küche wird ein offener Wohnbereich, aus dem alten Bad eine moderne Wohlfühloase. Hohe Räume, Flügeltüren und Gründerzeit-Charme bilden die Bühne – den Rest bestimmt man selbst: Fußbodenheizung, smarte Lichtsysteme oder edler Parkett inklusive. So entsteht ein Wohnunikat, das in Wien garantiert niemand sonst hat.

Nachhaltigkeit mit Hausverstand

Wer saniert, schützt auch die Umwelt. Bestehende Bausubstanz wird nicht abgerissen, sondern zukunftsfit gemacht – ein wesentlicher Beitrag zur Ressourcenschonung. Gleichzeitig schafft der Umbau Raum für moderne, klimafreundliche Technologien: Veraltete Gaskonvektoren können durch Fernwärme oder andere nachhaltige Heizsysteme ersetzt werden. Das entlastet langfristig sowohl das Klima als auch das eigene Börserl.

Finanzielle Vorteile: Staat fördert Erstkäufer

Ein weiterer Pluspunkt: Der Markt zeigt sich derzeit verhandlungsfreudig, insbesondere bei unsanierten Objekten. Und wer zum ersten Mal Eigentum erwirbt, kann bis zum 30. Juni 2026 zusätzlich sparen. Unter bestimmten Voraussetzungen entfällt die Gebühr für die Grundbucheintragung – ein Vorteil, der in der Praxis schnell mehrere tausend Euro ausmachen kann. Geld, das sich gut in eine neue Küche oder hochwertigen Bodenbelag investieren lässt.

Toplage zum Einstiegspreis

Gerade in begehrten Bezirken kann ein sanierungsbedürftiger Altbau der einzige Weg sein, sich eine attraktive Adresse zu sichern. Während perfekt renovierte Wohnungen oft unerschwinglich sind, ermöglicht ein unsaniertes Objekt den Zugang zu Premiumlagen – und die Chance, den Wert der Immobilie durch eine gut geplante Sanierung selbst zu steigern.

Aktuelles Beispiel: Historischer Altbau beim Belvedere

Eine solche Gelegenheit findet sich derzeit am Rennweg, nur wenige Schritte vom Schloss Belvedere entfernt. Das Projekt „Zum Schützen“ verbindet historische Substanz mit vielseitigem Potenzial – von kompakten Apartments bis zu großzügigen Familienwohnungen. Wer sein persönliches Wohnprojekt in einer der schönsten Lagen der Stadt starten möchte, findet hier alle Details und das Exposé: Historischer Altbau in Belvedere-Nähe – seltene Projektchance in absoluter Toplage | Vienna Estate.