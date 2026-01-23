Am Donnerstag, den 12. Februar 2026, öffnet die ÖBB Open Innovation Factory in der Lassallestraße ihre Türen für alle, die Lust haben, ihr Grätzl aktiv mitzugestalten. Von 18 bis 20 Uhr können Teilnehmende Ideen austauschen, sich vernetzen und erfahren, wie andere in Wien ihre Projekte erfolgreich umgesetzt haben.

Mitgestaltung: Ideen, Praxis und Förderung

„Mitmachen im Grätzl!“ ist mehr als ein Infoabend; es ist ein Startpunkt für alle, die ihre Nachbarschaft aktiv gestalten wollen. Gemeinsam wird ein Blick auf die unterschiedlichen Möglichkeiten geworfen: Welche Projekte lassen sich realisieren? Wer unterstützt Initiativen mit Beratung oder Fördermitteln? Und wie haben andere engagierte Menschen ihre Ideen erfolgreich umgesetzt?

Erfahrungen aus der Praxis machen Mut. Engagierte aus Wien berichten, wie sie angefangen haben, welche Hürden sie überwinden mussten und welche Hilfestellungen besonders wertvoll waren. So wird greifbar, dass Nachbarschaftsgestaltung keine abstrakte Idee, sondern konkret umsetzbar ist.

Vernetzen, informieren, ins Tun kommen

An thematischen Tischen können Interessierte direkt ins Gespräch kommen, Fragen stellen und Kontakte knüpfen – sei es zum Aktionsprogramm Grätzloase, zu den Grätzllaboren, zu städtischen Stellen oder weiteren Partnern. Der Abend ist bewusst offen gestaltet, sodass jede:r, unabhängig von Erfahrung, einfach vorbeischauen, zuhören und Ideen sammeln kann.

Zum Ausklang bleibt genug Zeit für lockeren Austausch bei Snacks und Getränken. Die Teilnahme ist kostenlos, alle sind willkommen – vom langjährigen Grätzl-Profi bis zum neugierigen Einsteiger. Kommt vorbei, bringt eure Fragen mit und entdeckt, wie man Nachbarschaft aktiv und positiv gestaltet!

Save the Date: Donnerstag, 12. Februar 2026 | 18-20 Uhr | ÖBB Open Innovation Factory, Lassallestraße 5, 1020 Wien

Anmeldung: la21.wien