Der Kulturverein Hietzing und die Buchhandlung Ober St. Veit laden am 18. September zur mittlerweile 5. Hietzinger Sunset Lesung. Heuer ist dabei niemand Geringerer als Star-Autor Daniel Glattauer zu Gast.

Wenn am 18. 9. die Sonne über dem Roten Berg unter geht, beginnt die Sonne der Kultur zu leuchten. Lädt man doch ab 18.30 Uhr zur 5. Hietzinger Sunset Lesung. Für Eli Mayer, die den Event mit Ehemann Christian organisiert, geht ein Traum in Erfüllung. „Mit viel Überzeugung haben wir es geschafft Daniel Glattauer als Gast zu gewinnen. Ich bin ein Riesenfan!“.

Eintritt frei

Daniel Glattauer liest aus dem Bestseller-Roman „In einem Zug“ und der Eintritt ist frei. Das ermöglicht die Unterstützung durch den Kulturverein Hietzing. „Über die Jahre hat sich dieser Event zu einem Fiixpunkt entwickelt. Da sieht man daran, dass stets prominente Autoren den Weg zu uns finden.“, so Evelyn Bauer. Ein langjähriger Förderer ist SPÖ-Bezirksvize Marcel Höckner. „Die Sunset-Lesung ist der beste Beweis, dass es in Hietzing auch Kultur abseits von Schönbrunn gibt. Ich freue mich darauf.“ Es gibt einen weiteren Grund zur Freude: Auch heuer wieder wird Walter Fritz vom Weingut Fritz seine edlen Tropfen ausschenken. Um Anmeldung wird gebeten.

Alle Infos gibt es jetzt auf www.buchhandlung1130.at