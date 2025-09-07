Am 16. September lädt Ottakring erstmals zu eigenen Ateliertagen ein. Damit sollen Bezirkskünstler noch “greifbarer” werden.

Mit den „Ateliertagen“ startet der 16. Bezirk ein Format, um Kultur den Bewohnern näher zu bringen. Künstler öffnen ihre Ateliers für die Öffentlichkeit, um sich persönlich vorzustellen und zu zeigen, was sie können. Das bietet einen spannenden und ungewohnten Blick hinter die Kulissen: Wie sieht der Arbeitsalltag aus? Welche Materialien werden verwendet? Wie entsteht überhaupt ein Kunstwerk?

Raum für Geschichten

Auf die Premiere am 16. September um 16 Uhr freuen sich auch Bezirksvorsteherin Steffi Lamp und Kulturvorsitzende Theresa Auer: „Das Künstler­atelier ist seit jeher ein Ort, der als kreativer Schauplatz fasziniert und Stoff für die eine oder andere Anekdote liefert.“ Der Auftakt erfolgt im Atelier Ganglbauergasse 36/38, Erdgeschoß: die Künstler Stefan Glettler, Petra Schweifer, Stefan Wirnsperger und Vika Prokopaviciute werden anwesend sein.

Anmeldung erbeten

Um Anmeldung bittet die Bezirksvorstehung unter post@bv16.wien.gv.at oder Tel. 01/4000 16110.

Weitere Atelier-Termine folgen in den nächsten Monaten am 16.12. und 16. Jänner. Jeweils um 16 Uhr geht’s los. Alle Details dazu werden online unter Ottakring veröffentlicht.