Amoklauf in Graz: Regierung verhängt Staatstrauer

Fassungslosigkeit und Trauer nach dem Amoklauf an der Grazer Schule. Nach aktuellem Stand starben zehn Menschen. Die Bundesregierung hat Staatstrauer angeordnet. Auch das Nationalteam spielt mit Trauerflor.

Nein, begreifen kann man derartiges nicht. Obwohl langsam die Hintergründe der Wahnsinnstat ans Licht kommen, herrscht in weiten Teilen der Bevölkerung Fassungslosigkeit. Ein 21-jähriger Schüler hat in einem Gymnasium in der Dreierschützengasse in Graz neun Menschen getötet und sich selbst gerichtet. Mehrere Schüler befinden sich noch in akuter Lebensgefahr.

Dreitägige Staatstrauer

Geschockt, mit Tränen in den Augen auch die Regierungsspitze, die eine dreitägige Staatstrauer verhängte. Im Wiener Gemeinderat wurde während der konstituierenden Sitzung eine Schweigeminute abgehalten. Man sei solidarisch mit Graz und leide mit den Angehörigen der Opfer. Unser Fußball-Nationalteam wird heute Abend im Auswärtsspiel in San Marino mit Trauerflor auflaufen. Als sichtbares Zeichen.

Trauerminute in ORF-Programmen

Seit den Vormittagsstunden berichten Privatmedien (Krone-TV, OE24, Puls24) ebenso wie der ORF auf allen Kanälen. Eine Sondersendung jagt die andere, daher muss das öffentlich-rechtliche Programm stark verändert werden. Der ganze Abend steht im Zeichen des Amoklaufs, Kabarett-Sendungen sind gestrichen. Morgen, Mittwoch, wird in ORF 1, ORF 2, , ORF III und ORF Sport+ um 10 Uhr eine Trauerminute eingeplant. Die ORF-Radios unterbrechen gleichzeitig ihre Programme.

ORF, ORF Wien