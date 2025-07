Annemarie Moser-Pröll: Fit bis ins Alter dank täglicher Bewegung

Bewegung als Schlüssel zur Lebensfreude: Ski-Legende Annemarie Moser-Pröll spricht in UG – Unsere Generation über ihr aktives Leben im Ruhestand – und gibt inspirierende Tipps für mehr Schwung im Alter.

Was hält eine ehemalige Spitzensportlerin im Alter fit und glücklich? Die Antwort gibt niemand Geringerer als Annemarie Moser-Pröll, die Grande Dame des Skisports. In der aktuellen Ausgabe von UG – Unsere Generation, dem Mitglieder-Magazin des Pensionistenverbandes Österreichs, verrät sie, warum sie keinen Tag ohne Bewegung verbringt, was sie am Sport im Alter besonders schätzt – und wie jeder selbst mit kleinen Schritten große Wirkung erzielen kann.

„Ich bewege mich jeden Tag – weil es mir guttut“

Annemarie Moser-Pröll ist 72 Jahre alt – und voller Lebensfreude. Ihre sportliche Karriere ist legendär: Sechs Mal holte sie den Gesamtweltcup, fünf Weltmeistertitel stehen zu Buche, dazu eine olympische Goldmedaille. Doch Ruhestand heißt für sie nicht Stillstand. „Ich bin jeden Tag aktiv, sei es im Winter beim Skifahren oder auf Skitouren oder beim Tennisspielen und bei Spaziergängen mit meinem Hund“, erzählt sie im Interview. Auch das Fitnessstudio und die Sauna gehören zu ihrer Routine. „Aber immer nur so viel, wie mir guttut.“ Ihr wichtigster Ratgeber: der eigene Körper.

„Man muss sich nicht quälen – man soll genießen“

Für Moser-Pröll steht fest: Sport im Alter muss kein Hochleistungssport sein. Vielmehr geht es um Lebensqualität. „Man muss sich nicht überfordern. Es reicht, etwas zu tun, das Freude macht.“ Ob beim Wandern, bei Gymnastik oder Tanzen – jede Bewegung zählt. Der Effekt? „Seit ich wieder regelmäßig Sport mache, geht’s mir richtig gut. Ich freue mich auf jeden Tag.“ Auch der innere Schweinehund lässt sich laut Moser-Pröll überlisten: „Viele wissen gar nicht, wie gut Bewegung tun kann; man muss es einfach ausprobieren!“ Ob als Sportlerin, Jägerin oder Hundefreundin: Annemarie Moser-Pröll zeigt eindrucksvoll, wie erfüllend und vital das Leben im Alter sein kann, wenn man es aktiv gestaltet. Ein Vorbild für alle Generationen.

Pension: Zeit für das, was Freude macht

Gerade die Pension biete laut der Sportikone die Chance, den Tagesablauf nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten. „In der Pension hat man erst recht keine Zeit – wenn man das tut, was man liebt.“ Wer aktiv bleibt, bleibt gesund, körperlich wie geistig. Und wer motiviert bleiben will, findet beim Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) nicht nur Gleichgesinnte, sondern auch zahlreiche Bewegungsangebote in ganz Österreich und natürlich auch in Wien – von geführten Wanderungen bis zu Gesundheitskursen. Mit einer PVÖ-Mitgliedschaft profitieren Seniorinnen und Senioren außerdem von exklusiven Vorteilen, Reisen, Beratungen und dem Abo von UG – Unsere Generation, dem Magazin für die besten Jahre.

Das gesamte Interview ist in der aktuellen Ausgabe von UG – Unsere Generation nachzulesen. Das Gespräch mit Annemarie Moser-Pröll führte PVÖ-Generalsekretär Christian Rösner-El-Heliebi.

Zur Person: Ski-Ass Annemarie Moser-Pröll gründete bereits 1976 das Lokal „Café Annemarie“ in Kleinarl/Sbg., wo ihre umfangreiche Pokal- und Trophäensammlung zu sehen ist. Ihre Ski-Karriere beendete sie im September 1980, sportlich aktiv ist sie aber heute noch. 2008 setzte sie sich nach dem Tod ihres Mannes beruflich zur Ruhe. Sie verkaufte das Kaffeehaus, das nun „Café-Restaurant Olympia“ heißt.

Möchtest du auch aktiv und fit durchs Leben gehen? Dann informiere dich über die Angebote und die Mitgliedschaft beim Pensionistenverband Österreichs – und hol dir Inspiration mit UG – Unsere Generation ins Haus!