Anton-Beny-Park: Pläne für Umgestaltung präsentiert

Im Oktober würde Anton Benya seinen 110. Geburtstag feiern. Der 2001 ver­storbener Politiker und ­langjährige Präsident des Gewerkschaftsbundes war eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Sozialpartnerschaft in der Zweiten Republik. An ihn erinnert auf der Wieden der nach ihm benannte Anton-Benya-Park auf dem Areal der Arbeiter­kammer. Dieser wird in den kommenden Monaten umgestaltet.

Raum für Ideen

Der Anton-Benya-Park, den die Arbeiterkammer seit vielen Jahren der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, wird neugestaltet. Familiengerechter und freundlicher für ­Senioren soll er werden. Die zentrale Wiesenfläche wird erneuert und dadurch einladender. Neue Sport- und Spielgeräte, ein Waldparcours, Nachbarschaftsbeete sowie ein Outdoor-­Theater mit Sitzstufen werden er­richtet. Hinzu kommen weitere Trinkbrunnen und Sitzgelegenheiten.

„Mit der Neugestaltung des Benya-Parks schaffen wir für Bewohnerinnen und Bewohner im Grätzel eine moderne Grünoase, die allen etwas zu bieten hat: Spiel und Spaß für die Kleinsten, Sportflächen, Raum zum Entspannen für alle“, so AK Präsidentin ­Renate Anderl, AK-­Direktor Christoph Klein und BVin Lea Halbwidl. Die Bauarbeiten sollen im Spätherbst beginnen und im Frühling 2023 abgeschlossen sein.