Wie klingt ein Stadtteil, wenn man genau hinhört? Welche Geschichten verstecken sich zwischen Straßen, Märkten und Gemeindebauten? Im Rahmen des Bezirksfestivals FAVORITE FALL laden die [AR]TWALKs von 15. bis 20. September dazu ein, Wiens größten Bezirk mit offenen Augen und Ohren zu entdecken.

[AR]TWALKs sind eine immersive Verbindung aus dokumentarischem Hörspaziergang, performativer Stadterkundung und virtueller Kunstausstellung. Jener in Favoriten führt durch Straßen, Parks und Plätze des Bezirks und macht Perspektiven hör- und sichtbar, die sonst oft verborgen bleiben. Mit Smartphone, Kopfhörern und Neugier entdecken Besucher:innen die Geschichten von Bewohner, Arbeiter und Jugendlichen – ein vielschichtiger Blick auf Favoriten jenseits gängiger Klischees.

Die Route führt vom Reumannplatz über die Favoriten- und Quellenstraße, durch den Viktor-Adler-Markt, an Friseursalons, Würstelständen und Parkbänken vorbei bis zum LOT in der Brotfabrik. Fünfmal während des Festivals führt ein Team aus Künstler, Techniker und Journalisten durch die Erkundung und macht den Stadtteil auf vielfältige Weise erlebbar. Für die kostenlosen Audiowalks brauchen die Besucher lediglich ein aufgeladenes Smartphone, eigene Kopfhörer und ihre Neugier. Nach dem Festival wird die Route dauerhaft im öffentlichen Raum verankert und individuell begehbar sein.

Anmeldung & Infos: www.lot.wien/artwalks