Das Sportfest Donaustadt in der Seestadt war ein Riesenerfolg: Zu den vielen Highlights zählte ein spontanes Tänzchen von Moderator Chris Lachmuth, dem Besitzer einer großen Tanzschule, mit Snowboard-Weltmeisterin, Neo-Autorin und Dancing-Star-Teilnehmerin Heidi Neururer, Interviews und Autogrammstunden der Fußball-Legenden Michi Konsel und Roman Mählich, sowie Ruder-Tipps des vierfachen Weltmeisters Christoph Schmölzer. Insgesamt präsentierten sich bei diesem Fest rund 30 Vereine aus dem 22. Bezirk.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren Weitere Informationen