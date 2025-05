Meisterlich: Austria verpflichtet Malone fix für 2 Saisonen

Die Veilchen vom Verteilerkreis haben die im Leihvertrag verankerte Kaufoption bei Maurice Malone gezogen und den 24-jährigen Angreifer damit fix vom FC Basel verpflichtet.

Im Sommer 2024 wechselte der Deutsche leihweise vom FC Basel an den Verteilerkreis und etablierte sich unter Stephan Helm von Anhieb an zum absoluten Stammspieler. In 30 von 31 Bundesliga-Spielen stand der Angreifer in der Startelf und steuerte dabei elf Treffer und drei Assists bei. Durch seine Leistungen und seinen Einsatz spielte er sich schnell in die violetten Herzen. Kurz vor dem großen Meisterschaftsfinale zogen die Violetten die Kaufoption und binden die Nummer 77 für zwei weitere Saisonen an den Verein.

Zufriedener Malone

Maurice Malone ist mit dieser Entscheidung ausgesprochen zufrieden: “Ich habe mich hier in Wien bei der Austria seit dem ersten Tag richtig wohlgefühlt und bin sehr glücklich darüber, auch weiterhin ein Teil der violetten Familie zu sein. Wir haben eine tolle Saison gespielt und ich freue mich auf die weiteren Aufgaben und vor allem auf das letzte Spiel am Samstag mit allen Fans im Rücken.”

Weitere aktuelle Infos: Austria Wien