Bäume sorgen für Kühle in der Piaristengasse

Der Baumbestand der Josefstadt wächst. Kontinuierlich wird die Präsenz der pflanzlichen Superstars im ­Bezirk ausgebaut. Nach der Pflanzung von neun Bäumen in der Pfeilgasse/Lisette-­Model-Platz, 15 in der Schönborngasse und sechs in der Krotenthallergasse werden im heurigen Sommer elf Bäume in der Piaristengasse gepflanzt. Im Abschnitt von Josefstädter Straße bis zur ­Florianigasse wird die Fahrbahn ­saniert, was aufgrund der Belastung durch die Autobusse der Linie 13A notwendig geworden ist.

Umbau im Sommer

Die Umbauarbeiten werden voraussichtlich im Juli und ­August während der Sommerferien stattfinden. Bezirksvorsteher Martin Fabisch: „Diese Gelegenheit nutzen wir nun, um die Piaristengasse nicht bloß zu sanieren, sondern auch massiv zu begrünen und neu zu gestalten!“ So werden insgesamt elf Baumscheiben errichtet, drei Mikrofreiräume mit attraktiver Pflasterung

bei der Florianigasse und der ­Josefstädter Straße und beim ­Jodok-Fink-Platz entstehen sowie Radabstellanlagen und Sitzgelegenheiten aufgestellt – ein Trinkbrunnen wird das Angebot komplettieren, teilweise können die Gehsteige für die Fußgängerinnen und Fußgänger verbreitert werden.

Schwerpunkt

Die Begrünung ist einer der vielen Schwerpunkte im Programm der ­Josefstadt. Denn der ­urbane Bezirk hat im Vergleich relativ ­wenige Grünflächen. Und die vorhandenen sind, wie beispielsweise das Palais Strozzi, nicht öffentlich zugänglich. Daher werden mit der laufenden „Aufforstung“ neue Akzente für ein besseres Mikro­klima, gerade in Zeiten der Erderwärmung, geschaffen. Auch im Bezug auf die Neugestaltung der Lerchenfelder Straße, die in den kommenden Jahren und in Kooperation mit dem benachbarten 7. Bezirk umge­staltet wird (das ­WIENER BEZIRKSBLATT berichtete), wird weitere Begrünung eine ­wichtige Rolle spielen.