Am Samstag, den 21. März 2026, verwandelt sich das Wiener Rathaus erneut in ein Zentrum des Wiener Sports. Beim Ball des Sports kommen Athletinnen, Funktionärinnen und Vertreter*innen aus Vereinen, Verbänden und der Sportpolitik in elegantem Ambiente zusammen. Der Abend gilt als einer der wichtigsten gesellschaftlichen Fixpunkte innerhalb der Wiener Sportlandschaft.

Veranstaltet von Wiens Sportdachverbänden

Traditionell wird der Ball des Sports von den drei Wiener Sportdachverbänden ASKÖ WAT Wien, ASVÖ Wien und SPORTUNION Wien organisiert – unterstützt von Sport Wien (MA 51). Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Plattform für Austausch, Begegnung und Vernetzung und stärkt Jahr für Jahr den Zusammenhalt innerhalb der Sportcommunity.

Vielseitiges Programm im Rathaus

Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm in mehreren Sälen des Rathauses. Neben Live-Musik und großzügigen Tanzflächen sorgen sportbezogene Programmpunkte für besondere Highlights. Zu den Publikumslieblingen zählen die „Activity Area“, die sportlich-elegante Mitternachtseinlage sowie die traditionelle Publikumsquadrille, die den Ball stets mit viel Schwung erfüllt.

Kartenverkauf gestartet

Der Ticketverkauf für den Ball des Sports 2026 hat bereits begonnen. Eintrittskarten sind ab sofort online erhältlich. Alle Informationen finden Interessierte unter www.ball-des-sports.at.