Das Baum-Angebot kommt an: Jetzt wird geprüft

Der 16. Bezirk geht in Sachen Baum-Verteilung einen komplett neuen Weg und hat aufgerufen, Standorte zu nennen. Viele Antworten sind eingelangt.

Das Wiener Bezirksblatt hat Anfang Juli auf allen Kanälen berichtet. Auch online: Ottakringer Baum-Story. Und die Reaktionen der Ottakringer waren sehr gut. Viele Ideen wurden an die Bezirksvorstehung geschickt.

Wichtig fürs Klima

Die sich für die Einsendungen bedankt: “Das große Interesse an der Aktion zeigt deutlich, wie wichtig den Menschen in unserem Bezirk mehr Grün und zusätzliche Bäume sind. Jeder neue Baum leistet einen Beitrag zu mehr Lebensqualität und einem angenehmeren Stadtklima”, so Vorsteherin Steffi Lamp und Vize Florian Saurwein.

Jetzt wird geprüft

Gleichzeitig wird um Geduld gebeten, da alle Ideen überprüft werden müssen. So wird etwa geschaut, ob die Grünflächen (Wiesen, Grünstreifen, Innenhöfe, Gärten) geeignet sind, ob es genug versickerungsfähige Flächen haben und ob Bäume dort langfristig gute Wachstumsbedingungen vorfinden.

Vorschläge noch möglich

Seit dem Start der Aktion sind gut 100 Meldungen bei der Bezirksvorstehung eingelangt. Wer noch eine Idee hat, kann gerne weiter einschicken: an projekt@bv16.wien.gv.at inklusive Standort mit möglichst genauer Beschreibung und Kontaktmöglichkeit.