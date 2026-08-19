Wegen S-Bahn-Sperre: City Airport Train auf der Straße

Nach der Sperre der Schnellbahn-Stammstrecke wegen eines Kabelbrands nimmt der City Airport Train in Kooperation mit Blaguss eine Verbindung von Wien-Mitte zum Flughafen Schwechat mit Premium-Bussen auf!

CAT by Bus – In 21 Minuten zum Flughafen

Zwei Wochen früher als geplant nimmt der CAT den Betrieb der Direktverbindung per Bus auf. Wegen der Sanierung der Stammstrecke der S-Bahn zwischen Praterstern und Hauptbahnhof ab September 2026 war ohnedies ein Ersatzverkehr vorgesehen gewesen. Pro Stunde verkehren in jede Richtung bis zu fünf Busse mit je 57 Sitzplätzen zwischen Wien-Mitte und Flughafen. Die Fahrzeit wird im Regelfall 21 Minuten betragen. Die Haltestellen befinden sich bei der Marxergasse 1b in Wien-Mitte The Mall und beim Ankunftsterminal 3 am Flughafen.

Kooperation mit Blaguss

Zur Verfügung gestellt werden die hochwertig ausgestatteten Setra-Reisebusse von der Firma Blaguss Reisen GmbH. Der CAT by bus bietet somit weiterhin einen zuverlässigen Flughafentransfer von und nach Wien Mitte – alle 12 Minuten zwischen 7 Uhr morgens und 19 Uhr abends, sonst alle 15 Minuten im Rahmen der Betriebszeiten. Das Reisegepäch kann problemlos mit den Bussen befördert werden. Allerdings ist der CAT-Check-In für das Gepäck derzeit nicht möglich.

Rabatt auf Online-Tickets

„Zum Start der CAT by bus-Verbindung bieten wir einen Rabatt von 20 % auf online erworbene Tickets. Weiterhin gelten auch die 50% Rabatte für Inhaber:innen einer Wiener Linien Jahreskarte, einer ÖBB Vorteilscard, eines Klimatickets oder einer nationalen oder internationalen Student ID. Somit reist man one way bereits um Ꞓ 7 und Kinder unter 15 Jahren fahren kostenlos.“

…so CAT-Geschäftsführer Christoph Korherr.

Busse mit WLAN und USB-Anschlüssen

Mit dem Setra S 517 HD ComfortClass setze man auf ein Fahrzeug, das speziell für hochwertige Fern- und Flughafentransfers ausgelegt sei, sagte Paul Blaguss, Geschäftsführer der Blaguss Reisen GmbH. „Besonders freut uns, dass wir den Bus bereits zwei Wochen früher als ursprünglich geplant ab 24. August 2026 in den Vollbetrieb bringen können. Dafür haben wir gemeinsam alle Hebel in Bewegung gesetzt und die notwendigen Schritte konsequent beschleunigt. MirrorCam und 360°-Kameras sorgen für zusätzliche Sicherheit im urbanen Verkehr, elektronische Zielanzeigen für eine bessere Orientierung und WLAN sowie USB-Anschlüsse für zusätzlichen Komfort an Bord.“

Frequenz der CAT-Ersatzbusse:

15 Minuten-Takt von 5.30 bis 7.00 Uhr ab Wien Mitte und von 6:10 bis 7.00 Uhr ab Flughafen.

Ab 7.00 Uhr alle 12 Minuten (5x/Std.) bis 19.00 Uhr.

Ab 19.00 Uhr wieder alle 15 Minuten bis Mitternacht. Letzter Bus ab Wien Mitte um 23.15 Uhr und ab Flughafen um 23.37 Uhr.

Ab Herbst 2027 neue Doppelstockzüge des CAT

Gleichzeitig blickt der CAT bereits in die Zukunft: Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde heute in Wien auch die neue Generation des Flughafentransfers präsentiert: Nach dem Ende der Sanierung der S-Bahn-Stammstrecke im Herbst 2027 kehrt der CAT mit neuen Doppelstockzügen des Typs KISS von Stadler auf die Schiene zurück und setzt damit neue Maßstäbe bei Komfort, Zuverlässigkeit und Mobilität. Diese neuen Züge mit breiteren Sitzen und Klimatisierung fassen rund 300 Sitzplätze, mehr als bisher. Zudem bieten sie barrierefreie WCs und mehr Platz für Kinderwägen.

Die neuen CAT-Züge: mehr Platz und Komfort

Für die Orientierung am Bahnsteig wird außen am Zug ein klares Piktogramm- und Wegeleitsystem angebracht. Selbstverständlich sind die Züge barrierefrei zugänglich. Für Reisende mit eingeschränkter Mobilität stehen im Mittelwagen der Garnituren auch eigene Rollstuhlstellplätze mit höhenverstellbaren Seitenwandtischen zur Verfügung.

Ab Herbst 2027 wieder auf Schiene

Nach dem Ende der Stammstreckensperre nimmt der City Airport Train ab Herbst 2027 den Zugbetrieb mit den neuen, fünfteiligen Zügen der Ausführung KISS von Stadler wieder auf. Die neuen Fahrzeuge sind besonders auf die Bedürfnisse von Flugreisenden zugeschnitten und bieten ausreichend Gepäckablageflächen, breite Gänge, besonders breite Sitze und großzügig gestaltete Ein- und Ausstiegsbereiche in Niederflurbauweise. Zu den weiteren Annehmlichkeiten an Bord zählen Klimatisierung und kostenloses WLAN sowie moderne Fahrgastinformation mit Infomonitoren mit Echtzeitdaten und ein nach Tageszeiten gesteuertes LED-Licht-Design im Fahrgastraum.

Drei neue Prämium-Züge von CAT

„Neue Maßstäbe in der Passenger Experience“ verspricht CAT-Geschäftsführer Michael Forstner von den neuen Zügen.

Die Fahrgäste werden von moderner Technologie, hoher Leistungsfähigkeit und bewährter Zuverlässigkeit profitieren, sagte Christian Diwald von Stadler Austria.