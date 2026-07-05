Ottakring hat Bäume zu vergeben: Ideen gesucht!

Bäume, die Schatten werfen, sind das Thema der Stunde! Und der 16. Bezirk geht nun einen komplett neuen Weg.

Manchmal muss man neue Wege beschreiten, um zu den richtigen Zielen zu gelangen. So geschieht es derzeit in Ottakring. Bei vielen Großprojekten der letzten Jahre (wie die Thaliastraße, Wattgasse, Ottakringer Straße) wurden viele Bäume nachgepflanzt.

Baum-Angebot

Doch viele liegen derzeit auf Vorrat in der Baumschule Mauerbach (14. Bezirk). Auf einer Fläche von 19 Hektar ziehen die Stadtgärten dort 18.000 Bäume für den urbanen Raum heran. Auch in Ottakring – daher der Aufruf von Bezirksvorsteherin Steffi Lamp: „Sie haben die Fläche – wir haben den Baum!”

Bezirkschefin Steffi Lamp bietet den Ottakringern Bäume zur Bepflanzung an (Bild: BV 16).

Private Wiesen gesucht

WBB-Leser können jetzt ihre Wünsche bekanntgeben: „Wenn Sie eine Wiese, eine private Fläche oder auch einen öffentlichen Bereich wissen, wo ein Baum gepflanzt werden soll, dann geben Sie uns Bescheid.“ Besonders Kleingärten könnten hier gute Möglichkeiten haben.

Alle Ideen werden von der Bezirksvorstehung eingehend überprüft. Vorschläge bitte per E-Mail: post@bv16.wien.gv.at