Mit dem Projekt „Ichagasse 38“ im 21. Bezirk ist für einen weiterer Gemeindebau NEU der Baustart erfolgt. Damit entstehen 102 moderne und leistbare Gemeindewohnungen (1 – 4 Zimmer) mit privaten Freiflächen. Der neue Gemeindebau setzt auch bei Klimaschutz und Nachhaltigkeit klare Akzente – unter anderem mit Wärmepumpe sowie Photovoltaik-Anlagen je Stiege inklusive Batteriespeicher als gemeinschaftliche Erzeugungsanlage. Die Wohnhausanlage wird in drei Stiegen errichtet und bietet zahlreiche Gemeinschaftseinrichtungen wie Waschküchen, Mehrzweckräume, Gemeinschaftsgärten und großzügige Freiflächen. Ein naturnaher „Waldspielplatz“, Urban-Gardening-Flächen und neue Erholungszonen sollen nicht nur den künftigen Bewohnern, sondern auch der bestehenden Nachbarschaft zugutekommen.

“Mit dem neuen Gemeindebau in der Ichagasse schaffen wir über 100 zusätzliche, sehr gut nutzbare Wohnungen mit privaten Freiflächen, großzügigen Gemeinschaftsräumen und einem attraktiven Grün- und Freiraumangebot. Wärmepumpe, Photovoltaik und Dachbegrünung sorgen dafür, dass leistbares Wohnen und Klimaschutz Hand in Hand gehen – und dass auch das Umfeld profitiert“, betont Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

„Junge Familien suchen neuen Wohnraum – der Bedarf an leistbarem Wohnen im familienfreundlichen Floridsdorf wächst. Der Gemeindebau NEU in der Ichagasse schafft über 100 neue Wohnungen und setzt die starke Tradition des kommunalen Wohnbaus in unserem Bezirk fort. Besonders freut mich, dass hier zukunftsfit gebaut wird – mit Fernwärme, Wärmepumpe und Photovoltaik. So entsteht ein modernes Zuhause mit hoher Qualität und langfristig stabilen Betriebskosten“, sagt Bezirksvorsteher Georg Papai.

Gemeinschaft, Spiel und Erholung

Die Wohnhausanlage ist in drei Stiegen organisiert. In jeder Stiege sind Kinderwagenräume sowie direkt zugängliche Gemeinschaftsgärten vorgesehen. In Stiege 1 und 2 entstehen jeweils eine Waschküche und ein gemeinschaftlich nutzbarer Bereich („Washing-Lounge“). Stiege 3 erhält einen großen Gemeinschaftsraum mit vorgelagerter Terrasse – als flexibel nutzbarer Ort für Hausgemeinschaft und Aktivitäten. Auch der Freiraum setzt klare Akzente: Urban-Gardening-Terrassen, Naschhecken sowie ein naturnaher Kinder- und Jugendspielplatz („Waldspielplatz“) schaffen Platz für Bewegung und Begegnung – und werten zugleich die Erholungszonen in der Umgebung auf.

Im Bereich Mobilität sind 130 Fahrradabstellplätze und eine Tiefgarage mit 110 Stellplätzen geplant. Für die Energieversorgung sind Fernwärme und eine Sole-Wasser-Wärmepumpe vorgesehen. Zusätzlich werden Photovoltaikanlagen mit Batteriespeichern installiert, die als gemeinschaftliche Energieanlagen genutzt werden. Begrünte Dächer und Regenwasserversickerung tragen ebenfalls zur ökologischen Bauweise bei.