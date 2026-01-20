Seit 1996, also seit genau 30 Jahren, ist die traditionsreiche Winterveranstaltung ein fixer Bestandteil des Kalenders und zählt heute zu den größten mobilen Eislaufplätzen Europas. Heuer steht der Eistraum an insgesamt 46 Tagen – eine Woche länger als im Vorjahr – täglich von 10 bis 22 Uhr offen.

Gut für den Tourismus

“Mit zahlreichen Innovationen hat sich die Veranstaltung in den letzten Jahrzehnten immer wieder neu erfunden und ist stets am Puls der Zeit. Der Wiener Eistraum ist einzigartig, nachhaltig und offen für alle Generationen”, betont Bürgermeister Michael Ludwig. Dazu kommt für Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak: “Er setzt wichtige wirtschaftliche Impulse für die Stadt, stärkt den Wintertourismus und schafft Wertschöpfung für Betriebe in der Branche.”

Sieben große Eisflächen

Die Kennzahlen können sich sehen lassen: In Summe mehr als 10.000 Quadratmeter, sieben große Eisflächen – sechs davon zusammenhängend – sowie der spektakuläre „Sky Rink“ im ersten Stock. 2025 wurde das Eingangsportal an der Lichtenfelsgasse mit einer zehn Meter breiten, flach ansteigenden Treppe neu gestaltet – architektonisch an die “Spanische Treppe” in Rom angelehnt.

Gastro & Terrasse im 1. Stock

Neben dem deutlich vergrößerten Eislauf-Areal im 1. Stock gibt es noch ein Restaurant mit Terrasse und Indoor-Bereich für 200 Besucher. Dazu kommen eine kostenlose Kinderübungsfläche (140 Quadratmeter), eine kostenlose Übungsfläche für Erwachsene (500 Quadratmeter) und acht Eisstock-Bahnen mit eigenem Chalet für 20 Gäste.

