In schickem Ambiente dinieren, die neueste Ballmode begutachten – und dabei etwas Gutes tun. Beim Kindernothilfe Fundraising Dinner treffen diese drei Komponenten aufeinander. Denn im Kaiserbahnhof in Laxenburg gibt es am 22. Oktober neben Mode und Kulinarik vor allem ganz viel Menschlichkeit. Kindernothilfe-Botschafterin Joanna Mann, Modedesigner JCH – Juergen Christian Hoerl und Geschäftsführer Martin Wagner laden zu einem besonderen Charity-Abend ein – zugunsten von Kindern in Govandi (Indien), die dringend eine Chance auf Bildung, Schutz und Zukunft brauchen.

Ablauf des Abends

17.30 Uhr: Empfang mit Aperitif und Live-DJ

18.30 Uhr: Offizieller Beginn des Events

Exklusives 3-Gänge-Menü in stilvollem Ambiente

Modenschau der neuen JCH-Ballkollektion

Inspirierende Einblicke in die Arbeit der Kindernothilfe und das Projekt Gyansaathi

Zukunft für Kinder in Indien

Mit dem Erlös des Benefiz-Abends sollen Kinder in Govandi unterstützt werden, einem Stadtteil Mumbais, der direkt neben einer der größten Müllkippen Asiens liegt. Der Alltag der Kinder ist hier vor allem durch Armut, Kinderarbeit, Gewalt und Drogenmissbrauch geprägt. Das Kindernothilfe-Partnerprojekt Gyansaathi gibt diesen Kindern eine Perspektive – durch Bildungsangebote, Schutz vor Missbrauch, Gesundheitsversorgung und Unterstützung ihrer Familien.

„Jedes Kind hat das Recht auf Bildung, Sicherheit und Geborgenheit – und die Chance, seine Träume zu verwirklichen. Mit dieser Gala möchte ich zeigen, dass wir gemeinsam genau das ermöglichen können“, Kindernothilfe-Botschafterin Joanna Mann.

Tickets für das Benefiz-Dinner

finden Sie hier!