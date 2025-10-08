Im Rahmen eines Fototermins im Tiergarten wurde die Patenschaft offiziell besiegelt – mit dabei: Eric Zhuo Zhang, General Manager von Hainan Airlines in Wien, Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, und Dr. Stephan Hering-Hagenbeck, Direktor des Tiergarten Schönbrunn.

„Diese Patenschaft steht für unsere enge Verbindung mit China und unterstreicht unser gemeinsames Engagement für den Artenschutz.“

…so Julian Jäger.

Auch Eric Zhuo Zhang betont die Bedeutung des Projekts:

„Luftfahrt verbindet nicht nur Städte – sie bringt Menschen und Kulturen zusammen.“

Symbol für Freundschaft und Nachhaltigkeit

Die Großen Pandas Lan Yun und He Feng leben seit April 2025 in Schönbrunn und sind Teil des internationalen Panda-Schutzprogramms. Durch die Patenschaft unterstützen der Flughafen Wien und Hainan Airlines nicht nur die Tiere, sondern auch die Forschung und den Schutz ihrer Artgenossen in der Wildnis.

„Dass sich zwei so starke Partner engagieren, zeigt, wie vielseitig Artenschutz sein kann.“

…freut sich Tiergartendirektor Hering-Hagenbeck.

Gewinnspiel: Eine Reise in die Heimat der Pandas

Zum Start der Patenschaft gibt es gleich ein besonderes Zuckerl: Unter viennaairport.com/pandas können Panda-Fans eine Reise nach Chengdu gewinnen – inklusive Direktflug mit Hainan Airlines, Hotel-Aufenthalt und Eintritt in die berühmte Panda-Forschungsstation Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding.

Auch Jahreskarten für den Tiergarten Schönbrunn winken als Preise. Mitmachen lohnt sich also doppelt – für Panda-Freunde und Reiselustige gleichermaßen!

Direkt nach Chengdu: Ab Wien in zehn Stunden zu den Pandas

Chengdu, Hauptstadt der südwestchinesischen Provinz Sichuan, gilt als Heimat der Großen Pandas und begeistert mit Kultur, Kulinarik und Geschichte. Hainan Airlines verbindet Wien dreimal wöchentlich direkt mit Chengdu – dienstags, donnerstags und sonntags. In rund zehn Stunden erreicht man die Panda-Metropole, komfortabel und mit 5-Sterne-Service an Bord.