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Das wird eine Gaudi!

Neue Bezirks-Wiesn: Wiens Vorsteher feiern gemeinsam

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Von Redaktion
Wiener Bezirksblatt-Geschäftsführer Christian Pöttler mit Christine Dubravac-Widholm (20.) und Peter Jagsch (17.). | ©Stefan Diesner
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Die neue Bezirks-Wiesn im Rahmen der Wiener Kaiser Wiesn findet am Montag, 5. Oktober, statt. Neben Schmankerln und frischen Getränken wird im Wiesbauer Zelt die holländische Party-Band „Wir sind Spitze!“ aufgeigen.

Für alle Freunde und Leser des Wiener Bezirksblatts gibt es günstigere Tickets. Und sechs Bezirke werden fix mit dabei sein: Favoriten, Simmering, Rudolfsheim-Fünfhaus, Hernals, Brigittenau und die ­Donaustadt. Wobei einige Vorsteher die ­Bezirksbewohner zum Bezirks-Wiesn-Tag einladen werden – wie in den Vorjahren.

Mehr dazu in der nächsten WBB-Ausgabe Anfang September.

Als starker Partner sorgt CEWE dafür, dass die schönsten Wiesn-Momente noch lange in Erinnerung bleiben.

Marcus Franz (10.)
Marcus Franz (10.)
Thomas Steinhart (11.)
Thomas Steinhart (11.)
Dietmar Baurecht (15.)
Dietmar Baurecht (15.)
Ernst Nevrivy (22.)
Ernst Nevrivy (22.)
©Harald Schuster, Diesner, BV 15, BV 22
Wir sind SPITZE
©Wir sind SPITZE
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