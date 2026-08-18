Neue Bezirks-Wiesn: Wiens Vorsteher feiern gemeinsam

Die neue Bezirks-Wiesn im Rahmen der Wiener Kaiser Wiesn findet am Montag, 5. Oktober, statt. Neben Schmankerln und frischen Getränken wird im Wiesbauer Zelt die holländische Party-Band „Wir sind Spitze!“ aufgeigen.

Für alle Freunde und Leser des Wiener Bezirksblatts gibt es günstigere Tickets. Und sechs Bezirke werden fix mit dabei sein: Favoriten, Simmering, Rudolfsheim-Fünfhaus, Hernals, Brigittenau und die ­Donaustadt. Wobei einige Vorsteher die ­Bezirksbewohner zum Bezirks-Wiesn-Tag einladen werden – wie in den Vorjahren.

Mehr dazu in der nächsten WBB-Ausgabe Anfang September.

Als starker Partner sorgt CEWE dafür, dass die schönsten Wiesn-Momente noch lange in Erinnerung bleiben.

Marcus Franz (10.) Thomas Steinhart (11.) Dietmar Baurecht (15.) Ernst Nevrivy (22.) ©Harald Schuster, Diesner, BV 15, BV 22