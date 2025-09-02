Am 6. September lädt das „Einkaufsgrätzl Althietzing“ ein wieder zum bunten Treiben rund um die Altgasse ein. Ein Erlebnis für Jung und schon etwas Älter.

ebenso liebenswerte, wie lange Tradition hat das Bezirksfest in Hietzing. Heuer findet es am 6. 9. übrigens bereits zum 41. Mal statt. Organisiert wird es dankenswerterweise vom Verein „Einkaufsgrätzl Althietzing“. Obmann Georg Fuchs verspricht wieder einen besuchenswerten Tag . „Wie jedes Jahr wird es eine Bühne mit Livemusik geben! Es erwarten Sie auch viele kostenlose Aktionen für Kinder, Stände und Angebote der lokalen Geschäftsleute, einen Kinderflohmarkt, sowie eine große Auswahl an Designern, Newcomern, Kunsthandwerker, uvm!“ Los geht es ab 10 Uhr!

Größer und Besser

Das Zentrum des bunten Treibens ist wieder die Altgasse, die sich seit ihrer Umgestaltung in neuem Glanz präsentiert. Auch auf der Hietzinger Hauptstraße, dem Ekazent und Am Platz, wo heuer eine Kinderrutsche stehen wird, wird jede Menge los sein. Feierlich eröffnet wird das Fest traditionell von BV Johanna Zinkl. Die Bezirksvorstehung ist übrigens vor Ort mit einem eigenen Stand vertreten. Das gesamte Programm hier aufzulisten würde den Rahmen sprengen, aber alle Infos gibt es unter bezirksfest.althietzing.at