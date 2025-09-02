Im “Haus zum Leben” in der Felbigerstraße wartet ein ereignisreicher September.
Die Häuser zum Leben sind „Häuser zum Genießen“. Denn den Bewohnern wird ein regelmäßiges Unterhaltungsprogramm geboten. Auch im Haus Gustav Klimt in der Felbigerstraße 81.
Fünf Veranstaltungen
Nach dem Sommer geht’s am 5. September um 15 Uhr im „GastHaus“ so richtig los: Drei Tenöre werden ein Konzert mit beliebten Opern-Arien geben. Am 10. September geht es von 15 bis 17 Uhr im „GastHaus“ stürmisch zu. Schlager, Evergreens, Wienerlieder und Volksmusikstücke werden beim „Sturmfest“ für gewaltige Stimmung sorgen.
Workshop im Cafe
Am 15. September um 16:30 Uhr folgt das „Café Demenz“ als Workshop – eine Anmeldung für den kleinen Saal ist erforderlich. Womit die Unterhaltung wieder ins „GastHaus“ übersiedelt. Am 17.9. um 15 Uhr warten „lustige Geschichten mit Klavierbegleitung“ von Clemens Schaller. Und am 24.9. um 15 Uhr findet das „klassische Herbstkonzert“ statt. Genießen erlaubt.