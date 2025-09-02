Im “Haus zum Leben” in der Felbigerstraße wartet ein ereignisreicher September.

Die Häuser zum Leben sind „Häuser zum ­Genießen“. Denn den Bewohnern wird ein regelmäßiges Unterhaltungsprogramm geboten. Auch im Haus Gustav Klimt in der Felbigerstraße 81.

Fünf Veranstaltungen

Nach dem Sommer geht’s am 5. September um 15 Uhr im „GastHaus“ so richtig los: Drei Tenöre werden ein Konzert mit beliebten Opern-Arien geben. Am 10. September geht es von 15 bis 17 Uhr im „GastHaus“ stürmisch zu. Schlager, Evergreens, Wienerlieder und Volksmusikstücke werden beim „Sturmfest“ für gewaltige Stimmung sorgen.

Workshop im Cafe

Am 15. September um 16:30 Uhr folgt das „Café Demenz“ als Workshop – eine Anmeldung für den kleinen Saal ist erforderlich. Womit die Unterhaltung wieder ins „GastHaus“ übersiedelt. Am 17.9. um 15 Uhr warten „lustige Geschichten mit Klavier­begleitung“ von Clemens Schaller. Und am 24.9. um 15 Uhr ­findet das „klassische Herbstkonzert“ statt. Genießen erlaubt.