Unter dem Motto „Netzwerken im Wandel der Zeit“ beschäftigten sich die Teilnehmer:innen mit Fragen rund um den Generationenwechsel, persönliche Kontakte versus soziale Medien sowie der Zukunft von Netzwerken. Den Auftakt bildete die Eröffnung durch Uschi Pöttler-Fellner und Christian Pöttler, begleitet von Moderator Stefan Ratzenberger. In Talks und Panels wie „Netzwerke mit Mehrwert – Unternehmen im Dialog“ wurden spannende Perspektiven beleuchtet.

Persönliche Geschichten beim Kamingespräch

Besonders großen Anklang fand das Kamingespräch zum Thema Generationenwechsel. Familienunternehmer:innen wie Anna und Till Reiter sowie Errol und Mario Reichel gaben dabei Einblicke in ihre Erfahrungen. Kulinarisch verwöhnt wurden die Gäste von Spitzenkoch Manuel Gratzl, musikalisch begleitet von Live-Acts in entspannter Atmosphäre.

Neue Impulse am zweiten Tag

Der zweite Veranstaltungstag begann sportlich mit Bewegung und Meditation. Beim Medien-Talk „Netzwerken neu gedacht“ diskutierten Influencerin Lisa-Marie Schiffner, WBB-Chefredakteur Hans Steiner und Stadt-Wien-Kommunikationsleiter Martin Schipany über die Rolle von Social Media und klassischen Medien im Netzwerkaufbau.

Nachhaltige Beziehungen als Erfolgsfaktor

Im Vortrag „Starke Wurzeln, starkes Netzwerk“ betonten Expert:innen wie Christian Pöttler und Livia Filip die Bedeutung von Vertrauen und Authentizität für nachhaltiges Wachstum. Auch die Frage, wie langfristige Beziehungen Unternehmen stärken können, stand dabei im Mittelpunkt.

Stimmiger Ausklang und Ausblick auf 2026

Zum Abschluss genossen die Teilnehmer:innen einen Aromatherapie-Workshop sowie einen Spaziergang durch Frein. Mit regionalen Spezialitäten in der Greisslerei endeten die Wirtschaftstage 2025.

Die Veranstalter:innen zogen ein durchweg positives Resümee – und schon jetzt steht fest: Auch 2026 soll Frein an der Mürz wieder zum Treffpunkt für Wirtschaftsgrößen, Vordenker:innen und Netzwerker:innen werden.