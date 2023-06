Bezirksvorsteher-Vize in Hietzing tritt zurück!

Nach knapp 6 Jahren in der Funktion des stellvertretenden Bezirksvorstehers in Hietzing und 18 Jahren in unterschiedlichen politischen Positionen hat Matthias Friedrich in der heutigen Bezirksvertretungssitzung für einen Paukenschlag gesorgt. Er gab seinen Rückzug aus der Politik bekannt.

Matthias Friedrich geht nicht ohne sich bei jenen zu bedanken, die seinen Weg begleitet haben. „Großen Dank an die SPÖ Wien , dass mir das Privileg zuteil wurde, in und an dieser wundervollen Stadt mitzuarbeiten. Danke an Bürgermeister Michael Ludwig für das Aufzeigen, wie menschenwürdige Politik gemacht wird, an Landesparteisekretärin Barbara Novak für die Unterstützung in nicht immer einfachen Zeiten, der Wiener Stadtregierung für die meist großartige Zusammenarbeit, aber auch die lehrreichen Stunden, wenn Interessen des Bezirks nicht gleich Interesse der Stadt waren.“