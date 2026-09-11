Dauer-Alarm! Polizei macht Jagd auf Jugendbanden

Raub, Prügel, Drohungen, Waffen – jetzt greift die Polizei durch! Am Bahnhof Heiligenstadt herrschte am Donnerstag Ausnahmezustand.

Mehr als 30 Polizistinnen und Polizisten rückten zu einer groß angelegten Schwerpunktaktion aus. Das Ziel: Jugendkriminalität bekämpfen und den Druck auf mutmaßliche Täter massiv erhöhen.

Die klare Ansage aus dem Innenministerium: Schluss mit der Gewalt!

Kontrollen noch erhöhen!

Innenminister Gerhard Karner ließ keinen Zweifel daran, wie ernst die Lage genommen wird. Wo Jugendbanden mit Gewalt, Randale oder Vandalismus für Angst sorgen, soll die Polizei konsequent einschreiten. Und wenn nötig, werde der Kontrolldruck noch weiter erhöht.

193 Minderjährige verhaftet

Die Zahlen sind alarmierend: Seit dem Start der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität im März 2024 wurden bei hunderten Schwerpunktaktionen österreichweit mehr als 1600 Personen festgenommen.

Darunter: 193 Jugendliche unter 18 Jahren.

Zu viele Minderjährige mit Schusswaffen laufen frei herum (Bild: Istock).

210 Waffen sichergestellt

Noch heftiger fällt die Anzeigenbilanz aus: Mehr als 13.000 Anzeigen wurden erstattet. Rund 3300 davon gegen Minderjährige. Und auch Waffen wurden sichergestellt: 210 Stück insgesamt – 63 davon bei unter 18-Jährigen.

20 Raubdelikte durch Jugendliche

Besonders brisant ist der Fall in Döbling. Dort konnten die Ermittler eine Gruppe von zwölf Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren ausforschen. Laut Polizei sollen sie für insgesamt 20 Raubdelikte sowie gefährliche Drohungen, Körperverletzungen und Verstöße gegen das Waffengesetz verantwortlich sein.

Das Geschehen spielte sich laut Polizei vor allem im Umfeld von Schulen und rund um den Bahnhof ab. Einige der Jugendlichen mussten bereits Haftstrafen verbüßen.

Klare Ansagen

“Jugendkriminalität ist eine Herausforderung, der wir konsequent und gemeinsam begegnen müssen. Mit Schwerpunktaktionen setzen wir gezielt dort an, wo Handlungsbedarf besteht – mit hoher polizeilicher Präsenz, gezielten Kontrollen und konsequentem Einschreiten. Die seit 2024 gesetzten Schwerpunkte zeigen Wirkung”. Das sehen wir nicht nur in der täglichen Polizeiarbeit, sondern auch in der Kriminalstatistik. Deshalb haben wir die Schwerpunktaktionen weiter intensiviert”, so Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan.

Auch Bezirk erleichtert

Für Döblings Bezirksvorsteher Daniel Resch ist die Ausforschung der Gruppe ein „erster großer Erfolg“ für die Sicherheit im Bezirk. Sein Dank gilt den Einsatzkräften – gleichzeitig will er die Lage weiter genau beobachten.

Großaufgebot am Bahnhof

Am Donnerstag wurde deshalb nicht ein bisschen, sondern richtig groß durchgegriffen. Bereitschaftseinheit, Stadtpolizeikommando Döbling, Jugendkriminalitäts-Einsatzgruppe, Polizeidiensthunde, Landesverkehrsabteilung und Fremdenpolizei waren im Einsatz.

Heiligenstadt wurde zum Kontroll-Hotspot. Die Bilanz des Schreckens:

85 Anzeigen im Verkehrsbereich

3 Alkomat-Tests

109 Alko-Vortests

27 Organmandate im Verkehrsbereich

102 Identitätsfeststellungen

5 Festnahmen nach fremdenrechtlichen Bestimmungen

Für potenzielle Täter ist die Botschaft eindeutig: Wer am Wiener Hotspot für Ärger sorgt, muss damit rechnen, dass die Polizei bereits wartet.