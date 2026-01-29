Wer am Freitag, 31. Jänner, oder Samstag, 1. Februar, bei BILLA oder BILLA PLUS einkauft, spart kräftig mit. Ab einem Einkaufswert von 100 Euro werden automatisch zehn Prozent vom gesamten Rechnungsbetrag abgezogen. Besonders attraktiv: Der Rabatt ist auch mit anderen Aktionen kombinierbar – ein echtes Plus für alle, die ihren Vorratsschrank auffüllen möchten.

Antwort auf steigende Preise

Mit der Aktion reagiert der Lebensmittelhändler gezielt auf die angespannte wirtschaftliche Lage. Ziel sei es, Kund:innen spürbar zu entlasten und den Wocheneinkauf günstiger zu machen als gewohnt. Gerade Familien und größere Haushalte können so ordentlich sparen.

In allen Filialen gültig

Das Mega-Vorrats-Wochenende gilt in allen BILLA und BILLA PLUS Märkten. Details und Ausnahmen auf billa.at.