ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz zeigt sich begeistert: Swarovski und Ostrowski seien „zwei motivierte, spannende und außergewöhnliche Persönlichkeiten“. Besonders betont wird die frische Kombination: „Ein Paar, das man so noch nicht erlebt hat“, heißt es aus dem ORF. Ziel sei es, dem internationalen Publikum ein ebenso modernes wie unterhaltsames TV-Erlebnis zu bieten.

Victoria Swarovski: Bühne, Show und Erfahrung

Die Tirolerin ist längst mehr als nur ein bekannter Name. Als Sängerin, Moderatorin und Unternehmerin hat sich Swarovski vielseitig etabliert. Ihr großer Durchbruch gelang mit dem Sieg bei Let’s Dance, das sie seit 2018 selbst moderiert. Große TV-Shows und Auszeichnungen wie der Bambi unterstreichen ihre internationale Erfahrung. Zur ESC-Anfrage meint sie: „Ich musste zweimal hinschauen – aber mir war sofort klar, dass ich zusagen muss.“

Michael Ostrowski bringt Humor und Haltung

Der Schauspieler und Entertainer ergänzt das Duo mit pointiertem Humor, präzisem Timing und viel Bühnenerfahrung. Seine Stärke liegt im Spiel mit Sprache und Situation – eine Qualität, die bei einer internationalen Live-Show Gold wert ist. Lokal verwurzelt und dennoch weltoffen, soll er für die nötige Balance sorgen.

Hinter den Kulissen wird bereits geplant

Auch organisatorisch läuft alles auf Hochtouren. Bei einer Pressekonferenz informierte das ORF-Management über erste Meilensteine. Schon Mitte Jänner wurden bei einem großen Produktionstreffen zentrale Punkte wie Bühnenbild, Lichtkonzept und technische Abläufe fixiert. Ein Rundgang durch die Wiener Stadthalle brachte Klarheit über Backstage-Bereiche, Logistik und Zuschauerzonen.