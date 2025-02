Bounce-Olympionike Meinl trainiert mit dem Weltmeister

Von diesem Sparring kann der Bounce-Boxer Marcel Meinl nur profitieren. Der Kapitän des olympischen Boxteams war zwei Wochen auf Mallorca, um mit dem ehemaligen IBF-Weltmeister Vincenzo Gualtieri zu trainieren.

Gualtieri steht vor einem brisanten Kampf: Sein nächster Gegner ist Alexander Pavlov, ein Boxer, den Österreich gut kennt. Denn er trat 2021 gegen Aushängeschild Marcos Nader um den IBF-International-Titel an und verlor klar nach Punkten. Zwei Jahre später revanchierte er sich bei Nader und siegte durch ein K.O. in der 10. Runde.

Brisanter Kampf

Nun will Pavlov gegen Gualtieri zeigen, was er noch draufhat. Der Deutsch-Italiener konnte mit dem erst 24-jährigen Marcel Meinl intensiv trainieren. Der achtfachen Staatsmeister zeigt sich begeistert: “Es war eine super Erfahrung für mich. Ich war bereits einmal bei einer Sparring-Phase hier, aber damals war Vincenzo noch nicht Weltmeister. Jetzt mit einem IBF-Champion zu trainieren, war eine besondere Herausforderung, die mir viel Spaß gemacht hat”, so Meinl.

Marcel Meinl im Einsatz

Lange ausruhen kann sich der Bounce-Boxer jedoch nicht. In zwei Wochen steht ein wichtiges internationales Turnier in Bulgarien an und am 29. März ist er bei der nächsten Bounce Fight Night, die live auf ORF Sport + übertragen wird, in Einsatz. Die Bounce Fight Night findet erstmals im Multiversum Schwechat statt, Tickets gibt’s auf www.bounce.at