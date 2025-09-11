Ehrlich währt am längsten: Nach diesem Motto brachte 40100-Taxler James (48) eine prall gefüllte Geldbörse an den Schweizer Besitzer zurück. “Wir sind stolz auf ihn”, so das Taxi-Unternehmen.

Der 48-jährige Taxilenker James A. glaube seinen Augen nicht zu trauen: “Ich habe schon vieles in meinem Taxi gefunden, aber so viel Geld noch nicht.” Zuvor hatte er einen Anruf von seinem Callcenter erhalten, dass ein Schweizer Tourist seine Geldbörse suche. Sie sei verloren gegangen, James soll doch einmal nachschauen. Und siehe da: In der Brieftasche waren 4.000 Euro in bar, mehrere Ausweise und Kreditkarten.

Glücklicher Schweizer

Der Taxilenker, der seit mehr als 20 Jahren für 40100 unterwegs ist, fuhr zum Hotel des Schweizers und übergab ihm die heiß ersehnte Brieftasche. “Den Finderlohn von 100 Euro möchte ich mit der Telefonistin des Callcenters teilen – immerhin haben wir den Fall gemeinsam gelöst”, lächelt James. Seitens 40100 gibt es für den Lenker eine Geschenkbox: “Wir sind stolz darauf, Taxilenker wie James in unserer Flotte zu haben”, so Generalsekretärin Eveline Hruza.

Vieles wird gefunden

Neben Geldbörsen werden in Taxis auch gerne Handys vergessen. “Mobiltelefone finde ich alle zwei Monate in meinem Fahrzeug”, sagt James. “Ich bringe immer alles den Kunden zurück. Das gehört sich so!”