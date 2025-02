BV Liesing: Beim Reden kommen die Leute zusammen

In den kommenden Wochen steht Bezirksvorsteher Gerald Bischof steht den Liesingern persönlich Rede und Antwort.

Liesing ist mit Sicherheit einer der lebenswertesten Bezirke in unserer Stadt. Viel wurde in den letzten Jahren erreicht um die Lebensqualität noch weiter zu verbessern. Dennoch hat man auch in den nächsten Jahren noch viel vor – was genau die Zukunft bringen wird, erzählt Bezirksvorsteher Gerald Bischof in den nächsten Wochen jedem Liesinger den es interessiert in einem persönlichen Gespräch. Und wo ging das besser, als in den schönen Lokalitäten, die Liesing zu bieten hat.

Einfach vorbeikommen

So führt seine Gesprächstour Gerald Bischof am 17. März von 18.30 bis 20 Uhr in das Gasthaus Lichtenstöger (Klostermanngasse 14). Weiter geht es am 20. 3. von 18.30 bis 20.30 Uhr im Eiscafé Leonardo (Anton-Baumgartner-Straße 44). Am 26. März trifft man sich von 18 bis 20 Uhr im Gasthaus Koci (Draschestraße 81) und am 31. 3. im Liesinger Bräu im Riverside. (Breitenfurter Str. 372/Top 110). Am 8. April setzt man sich von 18 bis 20 Uhr gemütlich im ebensolchen Café Melange in der Ketzergasse 30 zusammen.

Eine Anmeldung ist übrigens nicht notwendig – einfach vorbeikommen und reden.