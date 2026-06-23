Circus Louis Knie: Die große WOW-Premiere in Favoriten

Spektakuläre Artistik, mitreißende Unterhaltung und jede Menge Gänsehautmomente erwarten die Besucherinnen und Besucher der neuen Show „WOW!“ des Circus Louis Knie.

Wir verlosen 30 Familien-Tickets á 4 Personen für die glamouröse Gala-Premiere am 7. August 2026 am Verteilerkreis Favoriten!

Circus Louis Knie bringt „WOW!“ nach Wien

Von 6. August bis 6. September gastiert der traditionsreiche Circus Louis Knie in Favoriten und präsentiert mit „WOW!“ eine Produktion, die ihrem Namen alle Ehre machen will. Internationale Spitzenartistinnen und -artisten, rasante Choreografien und humorvolle Einlagen sorgen für ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Auf die Besucher warten spektakuläre Luftakrobatik, beeindruckende Schleuderbrett-Nummern sowie Rollschuhartistik auf höchstem Niveau. Ergänzt wird das Programm durch Comedy-Einlagen, die Jung und Alt gleichermaßen begeistern sollen.

Moderne Zirkuskunst ohne Tiere

Eine Besonderheit der neuen Show: Erstmals in der mehr als 200-jährigen Geschichte des Unternehmens kommt der Circus Louis Knie vollständig ohne Tierdarbietungen aus. Stattdessen stehen die außergewöhnlichen Fähigkeiten der Künstlerinnen und Künstler im Mittelpunkt.

Unter dem Motto „100 Prozent Human Performance“ setzt die Produktion auf moderne Zirkuskunst, emotionale Inszenierungen und artistische Höchstleistungen. Damit verbindet „WOW!“ traditionelle Manege-Atmosphäre mit einem zeitgemäßen Showkonzept.

Glamouröse Premiere in Favoriten

Die Gala-Premiere am 7. August verspricht einen besonders festlichen Abend. Neben spektakulären Darbietungen werden auch zahlreiche Gäste aus Kultur, Medien und Showbusiness erwartet. Die besondere Atmosphäre einer Premierenveranstaltung macht den Abend zu einem der gesellschaftlichen Höhepunkte des Wiener Sommers.

30 Familien-Tickets zu gewinnen

Damit auch Leserinnen und Leser des Wiener Bezirksblattes live dabei sein können, werden insgesamt 30 Familien-Tickets verlost. Jedes Ticket gilt für bis zu vier Personen und ermöglicht Familien oder Freundesgruppen einen gemeinsamen Besuch der Gala-Premiere.