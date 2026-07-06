Jetzt eine unvergessliche Familienauszeit im ALPIN Panorama-Hotel LÄRCHENHOF am Großglockner gewinnen!

Gewinnen Sie einen Familienurlaub (2 Nächte) für 2 Erwachsene und 2 Kinder inkl. Halbpension sowie einer Familien-Tageskarte für die Großglockner Hochalpenstraße im ALPIN Panorama-Hotel LÄRCHENHOF in Heiligenblut.

Freuen Sie sich im Lärchenhof auf herzliche Gastfreundschaft, komfortable Zimmer mit herrlichem Bergblick, regionale Kulinarik am Morgen und Abend sowie eine großzügige Wellnessanlage mit Sauna- und Ruhebereich zum Entspannen nach einem aktiven Tag in den Bergen.

Die Großglockner Hochalpenstraße zählt zu den schönsten Panoramastraßen der Welt: Auf 48 Kilometern erwarten Sie spektakuläre Ausblicke auf über 30 Dreitausender. Höhepunkt ist die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe mit Blick auf den Pasterzengletscher. Spannende Ausstellungen, Murmeltiere, Themenwege und Erlebnisstationen machen die Straße zu einem besonderen Abenteuer für die ganze Familie.

Als Extra erhalten die Gewinner das Wanderbuch „Die schönsten Wanderwege entlang der Großglockner Hochalpenstraße“.

Mehr Infos unter www.hotellaerchenhof.at

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Mit dem Aktionscode „WB26“ erhalten Sie zusätzlich 10 % Ermäßigung im Buchungszeitraum vom 07. Juli bis 10. Oktober 2026!

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Der Gutschein ist von Anfang August 2026 bis Ende August 2027 gültig (ausgenommen 26.12.2026 – 03.01.2027 sowie 08.02. – 20.02.2026). Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.