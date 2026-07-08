Wir verlosen 5 der limitierten Starbucks Bearistas™!

Starbucks sorgt diesen Sommer mit einem neuen Sammlerstück für Aufsehen. Ab 13. Juli ist der Pink Bearista™ Glass Cold Cup in ausgewählten Starbucks-Filialen erhältlich – solange der Vorrat reicht.

Inspiriert vom beliebten Pink Drink

Der neue Pink Bearista™ Glass Cold Cup ist vom Pink Drink inspiriert, dem Pink Coconut Refresha von Starbucks und setzt ganz auf sommerliche Farben und verspieltes Design. Der gläserne Becher zeigt den beliebten Bearista™ mit einem niedlichen Hütchen und einem Strohhalm mit Erdbeer-Aufsatz. Damit soll das Sammlerstück die fröhliche Stimmung des Sommers einfangen und Fans des ikonischen Pink Drinks begeistern.

Limitierte Auflage

Der reguläre Verkaufsstart in ausgewählten Starbucks Coffee Houses in Österreich sowie weiteren internationalen Märkten erfolgt am 13. Juli. Pro Person kann in den Filialen maximal ein Becher gekauft werden – ein Hinweis darauf, dass die Nachfrage groß sein dürfte.

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