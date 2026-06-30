Im Familypark sorgt eine neue Attraktion für Bauchkribbeln

Ob rasante Achterbahnen, spritzige Wasserattraktionen oder fantasievolle Abenteuerwelten – im Familypark in St. Margarethen wartet ein unvergesslicher Tag auf Groß und Klein.

In dieser Saison sorgt außerdem eine brandneue Attraktion für zusätzlichen Nervenkitzel.

Neue Attraktion mit Bauchkribbeln

Mit der neuen Familienattraktion „Rotonda“ erweitert Österreichs größter Freizeitpark sein Angebot um ein weiteres Highlight. Die Fahrt führt durch eine liebevoll gestaltete Weinbau-Welt, während eine große, rotierende Scheibe ihre Gäste sanft auf und ab bewegt. Das sorgt für jede Menge Spaß und das Gefühl, für einen kurzen Moment die Schwerkraft zu vergessen.

Direkt daneben lädt der „Wilde Winzer“ bereits die jüngsten Besucher zu einer ersten Abenteuerfahrt durch die „Weinberge“ ein. Kinder dürfen hier ab einer Körpergröße von 75 Zentimetern in Begleitung und ab 105 Zentimetern auch alleine mitfahren.

Spaß für jedes Alter

Insgesamt bietet der Familypark mehr als 30 Fahrattraktionen sowie zahlreiche Spiel- und Kletteranlagen. Wer Action liebt, kommt bei den Achterbahnen „Götterblitz“ oder „Rattenmühle“ voll auf seine Kosten. Gemütlicher geht es mit dem Waldexpress oder den Traktoren durch den Park. An warmen Sommertagen sorgen die Wasserattraktionen „Biberburg“, „Krokobahn“ und mehrere Wasserspielplätze für die nötige Abkühlung.

Sommerparty mit Unterhaltung

Ein besonderes Highlight erwartet Besucher bei Filippos Sommerparty. Am 18. und 25. Juli sowie am 1. und 8. August verwandelt sich der gesamte Park in eine bunte Erlebniswelt mit Walking Acts, Akrobaten und Live-Bands. So wird der Familienausflug zum abwechslungsreichen Sommererlebnis.

Mitmachen und gewinnen!

Das Wiener Bezirksblatt verlost 10 x 2 Eintrittskarten für den Familypark!