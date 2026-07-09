Das sind die Brillen-Trends des heurigen Sommers

Die Tage werden länger, die Sonne gewinnt an Kraft und die Natur zeigt sich von ihrer schönsten Seite. Mit dem Start in die warme Jahreszeit wächst auch die Lust auf neue Looks. Das wohl auffälligste Accessoire – mitten im Gesicht – rückt dabei einmal mehr in den Mittelpunkt und die Brille wird zum Ausdruck von Persönlichkeit und Stil.

Der Fachoptiker Pearle präsentiert die Brillentrends für Frühjahr und Sommer 2026: Retro-Rahmen, natürliche Farbwelten und eine neue Wertschätzung für hochwertige Materialien und Haptik. So findet jede und jeder die eine Brille für sich.

Heuer suchen Brillenträgerinnen und Brillenträger nach Modellen, die nicht nur optisch überzeugen, sondern auch auf die jeweilige Persönlichkeit abgestimmt sein. Zwischen nostalgischen Referenzen, modernen Interpretationen und organischen Einflüssen entsteht eine vielseitige Trendlandschaft, die Individualität und Ausdruck in den Fokus stellt.

Stilbewusster Höhenflug

Der Klassiker kehrt zurück und zeigt sich so stark wie lange nicht. Die Pilotenbrille erlebt 2026 ein eindrucksvolles Revival und präsentiert sich als vielseitiger Allrounder für den Alltag. Ihre klare Linienführung und die zeitlose Silhouette verleihen jedem Look eine mühelose Souveränität. Neu interpretiert wirkt sie leichter, moderner und kann so mit unterschiedlichsten Stilrichtungen kombiniert werden. Ob als optische Brille oder als Sonnenbrille getragen, steht sie für Selbstbewusstsein und Understatement zugleich.



Brillen und Sonnenbrillen des Pilotenbrillen-Trends von Ray Ban. | ©Pearle

Ausdrucksstarke Femininität

Ausdrucksstark und selbstbewusst zeigen sich die modernen Cat Eye Fassungen. Die neu interpretierten Cat Eye Formen setzen auf markante Kanten und geometrische Linien. Inspiriert von der Architektur entstehen Designs, die bewusst auffallen und jedem Outfit eine starke visuelle Präsenz verleihen. Diese Modelle verbinden Glamour mit kreativer Experimentierfreude und richten sich an alle, die modisch ein klares Statement setzen möchten.



Brillen und Sonnenbrillen des Cat Eye-Trends | ©Pearle

Sanft und intellektuell

Einen ruhigeren, aber nicht weniger stilprägenden Gegenpol bilden runde Fassungen. Sie feiern ihr Comeback und zeichnen sich durch Zurückhaltung und Charakter aus. Inspiriert vom klassischen Akademiker-Stil verleihen sie ihrer Trägerin oder Träger eine intellektuelle Ausstrahlung. Feine Metallrahmen und dezente Havana Nuancen sind bei runden Fassungen besonders im Trend.



Brillen und Sonnenbrillen mit runden Fassungen. | ©Pearle

Ruhige Töne

Farblich wird es in dieser Saison deutlich ruhiger. Sanfte und ausgleichende Farbpaletten – wie zartes Beige, weiche Blautöne und zurückhaltende Violettschattierungen – rücken in den Vordergrund und schaffen eine visuelle Leichtigkeit. Transparente Materialien und matte Oberflächen verstärken diesen Eindruck und machen die Brillen zu harmonischen Begleitern im Alltag.



Brillen und Sonnenbrillen des Trends „Ruhige Töne“. | ©Pearle

Struktur und Natur

Einen starken Bezug zur Natur zeigt der nächste Brillentrend. Inspiriert von der Struktur von Gestein und natürlichen Formationen entstehen Fassungen mit fließenden Linien und organischer Anmutung. Erdige Farbtöne wie Braun, Grün und Blau prägen die Designs und verleihen ihnen Tiefe und Authentizität. Die Materialien wirken lebendig und bringen eine neue Facette in die Welt der Brillenmode.



Brillen und Sonnenbrillen des Trends „Struktur und Natur“. | ©Pearle

Bei so vielen unterschiedlichen Stilrichtungen bleibt am Ende vor allem eines: Die Auswahl ist so vielfältig wie nie zuvor. Ob ikonischer Klassiker, mutiges Statement oder ruhiger Begleiter für den Alltag – die Brillen Trends für Frühjahr und Sommer 2026 bieten für jeden Geschmack die Eine, perfekte Brille und machen Lust auf eine stilvolle Saison unter freiem Himmel.

GEWINNSPIEL

Wir verlosen 2 Mal ein Modell für Damen und 2 Mal ein Modell für Herren von UNOFFICIAL by Pearle! Siehe Bilder unten.