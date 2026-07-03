Tickets für „Jedermann“ und „Tosca“ gewinnen!

Genieße einen Sommer voller Kulturhighlights auf den einzigartigen Festspiel-Bühnen Österreichs. Die Salzburger Festspiele sind weltbekannt und bieten jedes Jahr ein reiches Programm.

Der „Jedermann“ ist ein fester Bestandteil der Salzburger Festspiele. Vor der einzigartigen Kulisse des Salzburger Doms wird das Spiel vom Sterben des reichen Mannes jedes Jahr aufgeführt.

Ein weiterer Kulturgenuss steht in der Opernarena im burgenländischen Steinbruch St. Margarethen am Programm. Mit Giacomo Puccinis „Tosca“ kehrt 2026 eine der beliebtesten Opern der Welt in die spektakuläre Freiluftbühne zurück. Beantworte einfach die Quizfragen und gewinne Tickets.