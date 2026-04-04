Von Passfotos bis Upside-Down-Tiershootings – Chaluk steht für künstlerische Fotografie, die Spaß macht und begeistert. Seit 2020 ist das Pop-Up-Studio ein beliebter Treffpunkt für Fotofans, Tierliebhaber und kreative Köpfe. Mit dem Umzug ins Obergeschoß neben MediaMarkt startet der Wiener Fotograf und Multimediakünstler Lukas Charwat alias Chaluk in ein neues Kapitel voller frischen Ideen.

Kunstvolle Momentaufnahmen für Simmering

Chaluk folgt dem Motto „more than just photography“ und bietet mehr als klassische Pass- oder Bewerbungsfotos. Das Studio ist Treffpunkt für Familien, Paare und Tierliebhaber, die auf der Suche nach besonderen Momentaufnahmen sind. Lukas Charwat hat sich mit seiner mehrfach international ausgezeichneten Arbeit einen Namen gemacht.

Neben Hochzeits- und Babybauch-Shootings zählen die spektakulären Iris-Fotos zu seinen Markenzeichen – faszinierende Nahaufnahmen von Augen, die Persönlichkeit und Emotionen auf einzigartige Weise einfangen. „Wir wollten ein Studio schaffen, das sowohl künstlerisch als auch kundenfreundlich ist“, erzählt Chaluk. Der neue Standort überzeugt mit hellen, großzügigen Räumen und modernem Design, die Fotografie und Wohlfühlen gleichermaßen verbinden.

Neues Angebot: Upside-Down-Tiershootings

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Tierfotografie. Chaluk setzt auf humorvolle, überraschende Perspektiven, darunter die neuen Upside-Down-Shootings. Hunde und Katzen werden dabei von unten fotografiert, was zu skurrilen, witzigen und einmaligen Aufnahmen führt.

„Tiere sind für mich die coolsten Modelle. Sie sind authentisch, ungekünstelt und einfach sie selbst“, erklärt der Fotograf. Tierbesitzer aus Simmering und Umgebung können sich auf unvergessliche Aufnahmen ihrer Lieblinge freuen; ein Fotostil, der garantiert Gesprächsstoff liefert.

Erster Tag der offenen Studiotüre am 4. April

Die Übersiedlung wird gebührend gefeiert: Am Samstag, 4. April, lädt Chaluk von 11 bis 15 Uhr zum ersten „Tag der offenen Studiotüre“. Besucherinnen und Besucher können sich auf ein spezielles Eröffnungsspecial freuen:

Iris-Fotos zum Sonderpreis von 40 € statt 49 €

Gratis-Foto aus Cchaluks erster Ausstellung zu jedem Shooting – nur solange der Vorrat reicht

Mit dem neuen Studio im Huma Eleven beweist Chaluk einmal mehr, dass Fotografie Erlebnis, Kreativität und Kunst zugleich ist. Für alle, die außergewöhnliche Fotos lieben, ist der Besuch ein Muss.

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