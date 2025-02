Comeback: „Kommissar Rex“ ermittelt in Wien

Die Wiener Spürnase ist wieder im Einsatz: „Kommissar Rex“ feiert 2025 sein Comeback. Ab Frühjahr starten in Wien die Dreharbeiten zu sechs neuen Folgen der Kult-Krimiserie.

Die Hauptrollen übernehmen Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner und Ferdinand Seebacher als Inspektor Felix Burger. Die neue Staffel bleibt dem bekannten Konzept treu: spannende Kriminalfälle mit Wiener Charme, kombiniert mit dem einzigartigen Spürsinn des Schäferhundes Rex.

Ein weltweiter Serienerfolg

Seit der Erstausstrahlung im Jahr 1994 hat „Kommissar Rex“ weltweit eine treue Fangemeinde. Die Serie wurde in 125 Länder verkauft und in zahlreiche Sprachen übersetzt. Neben Österreich und Deutschland begeistern sich auch Fans in Vietnam, Kanada oder Ungarn für die Abenteuer des tierischen Ermittlers.

Die Produktion der neuen Folgen wird unter anderem vom Fernsehfonds Austria, dem Filmfonds Wien und dem Land Niederösterreich gefördert. Ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest.