Als gelernter Kältetechniker ist er praktisch im Familienbetrieb groß geworden. Die Begeisterung für präzise Technik und sauberes Handwerk wurde ihm somit schon früh mitgegeben. Nach seiner fundierten Ausbildung sammelte Tesar zunächst wertvolle Praxis im elterlichen Betrieb, bevor er in einen internationalen Großkonzern wechselte. Dort konnte er sein Know-how weiter vertiefen und lernte strukturierte Abläufe sowie höchste Qualitätsstandards kennen.

Mit bestandener Meisterprüfung folgte schließlich der Schritt in die Selbstständigkeit – mit einer klaren Vision: die persönliche Betreuung eines Familienbetriebs mit der Professionalität eines Großunternehmens zu verbinden.

Maßgeschneiderte Lösungen mit Handschlagqualität

Heute steht Coolify Kälte- und Klimatechnik GmbH genau für diese Kombination. Als Meisterbetrieb legt Martin Tesar besonderen Wert auf umfassende Beratung, fachgerechte Montage und höchste Sorgfalt – von der ersten Planung bis zum langfristigen Service.

Ein besonderes Plus für Kundinnen und Kunden: Die kostenlose und unverbindliche Vor-Ort-Besichtigung. So können individuelle Lösungen entwickelt werden, die exakt auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt sind.

Gerade angesichts immer heißerer Sommer lohnt sich eine frühzeitige Planung. Wer auf Qualität, Verlässlichkeit und persönliche Betreuung setzt, findet hier einen starken Partner für ein perfektes Wohlfühlklima.

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Teilnahmebedingungen:

Rabatt gilt nur auf ausgewählte Klimageräte

Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen oder Rabatten

Einlösbar bei Anfrage unter Angabe des Gutscheincodes

Solange der Vorrat reicht

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Coolify Kälte – und Klimatechnik GmbH

Doktor-Karl-Renner-Straße 5, 2353 Guntramsdorf

Mail: office@coolify.at

Tel.: +43 2236 518080

Web: coolify.at