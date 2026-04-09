Mit dem symbolischen „Küchengong“ gaben Wiens Landtagspräsident Christian Meidlinger, Landeshauptmann Mario Kunasek, Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom sowie Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer den Startschuss für das größte Pop-up-Restaurant der Stadt.

Bis Sonntag, 12. April, präsentiert sich die Steiermark am Rathausplatz von ihrer genussvollsten Seite – und macht gleichzeitig Lust auf den nächsten Urlaub im Grünen Herz Österreichs.

Kulinarischer Auftakt mit Prominenz

Zum Start wurde gleich ordentlich aufgekocht: Auf der großen Bühne sorgten vier Kochstationen gemeinsam mit zahlreichen Köchinnen und Köchen für einen genussvollen Auftakt. Mit dabei waren unter anderem Starköche wie Heinz Reitbauer und Johann Lafer.

Gemeinsam mit politischen Vertreterinnen und Vertretern sowie prominenten Gästen wurden Spezialitäten wie Steirerburger, Rib-Eye-Sandwiches, Krautfleckerl und gebackene Apfelringe zubereitet. Fachkundige Unterstützung kam von Haubenkoch Andi Krainer, Cheyenne Ochsenknecht, Gerhard Dragschitz sowie den Rib Eye Boys.

Brauchtum, Musik und Urlaubsfeeling

Neben der Kulinarik bietet der Steiermark-Frühling auch ein vielfältiges Rahmenprogramm. Elf Erlebnisregionen präsentieren ihre Angebote – von Wandern und Radfahren bis hin zu Wellness und Familienurlaub. Musik, Handwerk und gelebtes Brauchtum sorgen für authentische Einblicke in die steirische Lebensart.

Für die passende Stimmung bei der Eröffnung sorgten die Blasmusikkapelle „Heimatklang“ Puch sowie die Gardemusik Wien, die mit der steirischen Landeshymne den feierlichen Abschluss bildete.

Bieranstich und süße Jubiläen

Ein Fixpunkt durfte natürlich nicht fehlen: Der traditionelle Bieranstich mit Murauer Bier bildete den spritzigen Höhepunkt der Eröffnung. Gemeinsam mit prominenten Gästen – darunter Skistars Nici Schmidhofer und Laurie Taylor – wurde das Fass feierlich angeschlagen.

Kulinarisch ging es anschließend mit einem besonderen Jubiläum weiter: „40 Jahre Steirische Apfelstraße“ standen im Mittelpunkt des ersten Programmpunkts. Der Einzug der Abakus-Apfelmänner und ein großes Apfelstrudel-Herz sorgten für Begeisterung beim Publikum.

Stimmen zur Veranstaltung

Landtagspräsident Christian Meidlinger betonte: „Der Steiermark-Frühling ist ein Fixpunkt am Wiener Rathausplatz. Er verbindet unsere Bundesländer und macht Lust auf Urlaub.“

Landeshauptmann Mario Kunasek unterstrich die Bedeutung des Events: „1.600 Steirer kommen als Gastgeber nach Wien und bringen unsere Heimat direkt zu den Menschen.“

Auch Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer hob die wirtschaftliche Relevanz hervor: „Regionale Qualität und Tourismus sind entscheidend für Arbeitsplätze und Wohlstand.“

Michael Feiertag von Steiermark Tourismus zeigte sich erfreut über die Partnerschaft mit Wien: „Dieser Auftritt ist ein wichtiges Schaufenster für die Steiermark.“

Treffpunkt für Prominenz und Genuss

Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Kultur und Sport ließen sich die Eröffnung nicht entgehen. Unter ihnen Journalist Karl Hohenlohe, Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker, Unternehmer Charly Temmel sowie Krimi-Autorin Claudia Rossbacher.

Mit Unterstützung zahlreicher Sponsoren – darunter Brauerei Murau, Raiffeisen-Landesbank Steiermark und Energie Steiermark – wird der Steiermark-Frühling auch heuer wieder zum Publikumsmagneten.

Mehr Infos unter steiermark.com/steiermark-fruehling