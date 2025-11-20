„Unsere Gewinner verkörpern eine neue Ära des Wellbeing – ganzheitlich, nachhaltig und innovativ. Jedes Haus schafft einen besonderen Raum, in dem Gäste sich selbst wiederfinden können. Diese Exzellenz verdient Sichtbarkeit.“

…betont der Geschäftsführer der DACH Spa Awards©

Strenge Kriterien sorgen für glaubwürdige Qualität

Wer eine der begehrten Auszeichnungen erhalten will, muss höchste Standards erfüllen. Die unabhängige Fachjury nimmt jeden teilnehmenden Betrieb genau unter die Lupe – und das nicht nur am Papier. Jedes Spa wird persönlich vor Ort auditiert. Bewertet werden unter anderem:

Servicequalität

Nachhaltigkeit & Ressourcenbewusstsein

Innovationskraft

Spa- & Wellness-Exzellenz

Dieses aufwendige Prüfverfahren macht die Awards zu einem glaubwürdigen Gütesiegel für anspruchsvolle Wellbeing-Liebhaberinnen und -Liebhaber.

Bekannte Namen und starke Newcomer unter den Gewinnern

Die Gewinner der DACH Spa Awards 2025© zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig moderne Wellness sein kann. Neben etablierten Häusern finden sich auch frische Newcomer, die mit außergewöhnlichen Konzepten überzeugten. Allen gemeinsam: der Mut zu neuen Ideen, ein hoher Qualitätsanspruch und der Fokus auf nachhaltiges Wohlbefinden.

Eine vollständige Übersicht aller prämierten Wellness-Oasen 2025 gibt es online unter dachspaawards.de/gewinner.

Traum-Wellnessmomente direkt buchbar

Wer selbst eine Auszeit bei einem der Gewinnerhäuser genießen möchte, kann seinen Aufenthalt bequem über wellnessnow.de buchen – der Plattform für führende Wellnesshotels im deutschsprachigen Raum.