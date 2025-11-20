Wenn die Tage kürzer und die Abende glanzvoller werden, verwandelt sich das Huma Eleven in ein strahlendes Weihnachtsparadies. Vom kulinarischen Weihnachtsmarkt über den Nikolausbesuch bis zu Gewinnspielen und Geschenke-Services – im Advent wird jede Shoppingtour zum stimmungsvollen Event für die ganze Familie.

Glanzlichter, Shopping und festliche Stimmung

Ab sofort erstrahlt das beliebte Shopping Center in festlichem Lichterglanz. Laut Weihnachtsstudie des market-Instituts im Auftrag von SES nutzen 85 Prozent der Schenkenden vor Weihnachten Shopping-Center, um Inspiration zu sammeln. Besonders junge Leute unter 30 lieben das vorweihnachtliche Flair: 97 Prozent besuchen ein Center, um in Stimmung zu kommen.

Das Huma Eleven setzt genau hier an: Mit stimmungsvoller Musik, Lichtern und weihnachtlicher Dekoration wird das Center zu einem Ort voller Emotionen. Wer seine Geschenke gleich verpacken lassen möchte, kann das ab 6. Dezember bei einem Einpack-Service zugunsten von Licht ins Dunkel tun. Auch Gutscheine sind beliebt und der Zehner, ein Center-Gutschein, ist dafür die perfekte Lösung.

Rabatte, Auto-Gewinnspiel und Gaumenfreuden

Den Startschuss gibt der Black Friday am 28. November. Rabatte, verlängerte Öffnungszeiten und ein kulinarisches Angebot, das selbst die größten Shoppingmuffel begeistert. Restaurants haben bis 21 Uhr geöffnet – genug Zeit für eine kleine Stärkung zwischen den Schnäppchen.

Gemeinsam mit Hyundai Löschl verlost das Simmeringer Shopping Center einen brandneuen Hyundai i10 im Wert von über 17.000 Euro. Wer also nicht nur Geschenke, sondern vielleicht auch ein neues Auto mit nach Hause nehmen möchte, sollte auf jeden Fall vorbeischauen.

Weitere Advent-Highlights:

Kulinarischer Weihnachtsmarkt ab 27. November

Nikolaus-Besuch am 5. Dezember

Christbaumverkauf ab 6. Dezember

Geschenke-Einpack-Service zugunsten Licht ins Dunkel ab 6. Dezember

Coca-Cola Truck am 10. Dezember

„Wir wollen Weihnachtsstimmung für alle Sinne schaffen – weit über das Shoppen hinaus. Nikolausbesuch, Coca-Cola Truck und Lichtermeer sorgen für unvergessliche Momente.“

Sabine Dreschkay, Center-Managerin

Adventspaß für alle Simmeringer

Das Huma Eleven ist nicht nur ein Shoppingziel, sondern ein Ort, an dem Weihnachten spürbar wird: leuchtend, duftend und musikalisch. Ob Familien, Paare oder Freunde – hier finden alle, die die Adventzeit lieben, eine bunte Mischung aus Erlebnis, Genuss und festlicher Stimmung.

Alle Infos und das gesamte Programm: www.huma-eleven.at