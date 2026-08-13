Kabelbrand legt Zugverkehr in Teilen Wiens lahm

Aktuell ist kein Zugverkehr zwischen Wien Praterstern und Wien Quartier Belvedere sowie Wien Mitte und Wien Geiselbergstraße möglich, wie die ÖBB vermeldet.

Aufgrund eines Kabelbrandes im Bereich Wien Praterstern kam es heute Nacht zu Schäden an technischen Anlagen. Dadurch ist der Schnellbahnverkehr derzeit zwischen Wien Praterstern und Wien Quartier Belvedere sowie die Flughafenschnellbahn zwischen Wien Mitte und Wien Geiselbergstraße unterbrochen.

Derzeit werden die betroffenen Anlagen und Infrastruktureinrichtungen umfassend überprüft, um das genaue Ausmaß der Schäden festzustellen. Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für die Instandsetzung. Die ÖBB arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Schäden.

Für die Reisenden wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Wien Mitte und Wien Geiselbergstraße eingerichtet. Zusätzlich sind weitere Kundenlenker:innen in den Bereichen Wien Mitte, Wien Rennweg und Geiselbergstraße im Einsatz. ÖBB-Fahrausweise werden auf den betroffenen Strecken bei den Wiener Linien anerkannt.

Die Anbindung des Flughafens ist weiterhin über Wien Hauptbahnhof und mit dem Vienna Airport Bus möglich. Die S7 fährt zwischen Wien Geiselbergstraße und Flughafen Wien.

Dauer der Einschränkungen nicht abschätzbar

Über die genaue Dauer der Einschränkungen kann aktuell noch keine Aussage getroffen werden. Für den 13.08.2026 ist jedoch kein Zugverkehr zwischen Wien Praterstern und Wien Quartier Belvedere sowie zwischen Wien Mitte und Wien Geiselbergstraße. Eine weitere Prognose wird im Laufe des Tages bekannt gegeben.

Fahrgäste werden gebeten, mehr Zeit für ihre Reise einzuplanen und sich vor Fahrtantritt auf SCOTTY, oebb.at sowie beim ÖBB Kundenservice unter 05-1717 über aktuelle Verbindungen zu informieren. Die ÖBB danken allen Fahrgästen für ihr Verständnis